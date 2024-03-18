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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Пропавшего тюменца убили и закопали в канаве знакомые

Пропавшего тюменца убили и закопали в канаве знакомые

18 марта 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени двое мужчин убили своего знакомого в ходе шумного застолья. Тело мужчины они вывезли на дачный кооператив, бросили в канаву и засыпали снегом.

Подозреваемые пытались скрыться, однако их удалось задержать.

По данным следствия, до расправы мужчину жестоко избили. От полученных травм потерпевший скончался.

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На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время они пребывают под стражей.

Согласно сведениям журналистов tumentoday, погибшим оказался 37-летний Михаил Карманов. Мужчина пропал 24 февраля. Как и почему он оказался в компании — предстоит выяснить.

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