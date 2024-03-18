Пропавшего тюменца убили и закопали в канаве знакомые

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Подозреваемые пытались скрыться, однако их удалось задержать.
По данным следствия, до расправы мужчину жестоко избили. От полученных травм потерпевший скончался.
На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время они пребывают под стражей.
Согласно сведениям журналистов tumentoday, погибшим оказался 37-летний Михаил Карманов. Мужчина пропал 24 февраля. Как и почему он оказался в компании — предстоит выяснить.