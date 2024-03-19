Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
Родители ищут детский сад, который будет отвечать их требованиям и пожеланиям, а также потребностям их детей, однако при поиске многие могут столкнуться с рядом потенциальных проблем.
Один из основных негативных аспектов — недостаток квалифицированных педагогов и воспитателей в детском саду. Большая нагрузка на педагогов может привести к ухудшению качества образовательного процесса и недостатку внимания к детям. Также в некоторых детских садах не хватает игрового оборудования, помещений для занятий и игр, что может отрицательно сказаться на комфорте и развитии детей.
Помимо всего прочего, недостаточный контроль и наблюдение за детьми могут стать причиной появления проблем с безопасностью.
Но как же выбрать «тот самый детский сад» и не попасть впросак? «Наш город» разобрался в этом вопросе.
Обратите внимание на репутацию и рекомендации детских садов от других родителей и специалистов. Отзывы могут дать представление о качестве обучения, уходе, и общей атмосфере в детском саду.
Изучите образовательную программу детского сада. Важно, чтобы программа соответствовала возрастным особенностям и потребностям вашего ребенка, а также обеспечивала разностороннее развитие.
Обратите внимание на квалификацию и опыт педагогического состава. Важно, чтобы педагоги были заботливыми, терпеливыми и готовыми создавать благоприятную образовательную среду для детей.
Посетите детский сад, чтобы оценить состояние помещений, безопасность игровых зон, а также оборудование и материалы. Обеспечение комфортных и безопасных условий — важный аспект выбора детского сада.
Согласно народному рейтингу, самый высокий рейтинг в Тюмени у детского сада «Петрушка». Учреждение находится на ул. Николая Семенова, 33к2. Родители заявляют о высококвалифицированном персонале, а также хороших занятиях для детей.
— Замечательный педагогический коллектив! С детьми занимаются, обучают, развивают. Все праздники и мероприятия на высоком уровне, — поблагодарила Анастасия педагогов в 2ГИС.
Также тюменцы хвалят детский сад № 160 по ул. Муравленко, 19к1 и детский сад № 42 по ул. Владимира Бахарева, 5. Горожане говорят о хорошем ремонте в помещениях и приветливых воспитателях.
Родители отмечают, что детский сад № 78 по ул. Ставропольской, 7 оставляет желать лучшего, ввиду недостаточной квалификации педагогов. Одна из тюменок поведала, что дети пронзительно кричат, когда находятся на прогулке.
— Кричат невозможно сильно, долго, пронзительно, неадекватно. Что там за игры? В близлежащих домах невозможно спокойно находиться. Даже через закрытые окна слышен вопль, — рассказала Кристина.
Также тюменцы жалуются на детский сад «Счастливое детство». Местные жители заявляют о запредельной громкости музыки. Она изводит их пять дней в неделю.
Самый низкий рейтинг у детского сада № 158 по ул. Константина Посьета. Жители Тюмени заявляют, что годами не могут попасть в этот детсад. Также соседи выражают возмущение из-за громкой музыки в 7 утра.
— Ужасно громкая музыка с утра! Спишь и сквозь сон думаешь, что ты в клубе. Многие люди работают посменно, мамочки сидят в декрете, дети просыпаются от громкого шума. Неужели нельзя делать тише? — недоумевает Кристина
— Поддерживаю комментарии. Музыка орёт ужасно, а ведь мы живём на 14 этаже и даже с закрытыми окнами слышно, как долбит музыка. Вот честно, я большую часть жизни прожила напротив Детского сада №90 и там подобного свинства никогда не было, — высказалась Ольга.
Ранее стало известно о самых худших школах Тюмени. В антирейтинг попали: школа №94, школа №27, школа №51, школа №22 и лицей №34. Родители заявляют о недостаточном уровне подготовки школьников к экзаменам, непрофессионализме педагогов и отсутствии взаимопонимания.