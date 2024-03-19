Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени

Один из основных негативных аспектов — недостаток квалифицированных педагогов и воспитателей в детском саду. Большая нагрузка на педагогов может привести к ухудшению качества образовательного процесса и недостатку внимания к детям. Также в некоторых детских садах не хватает игрового оборудования, помещений для занятий и игр, что может отрицательно сказаться на комфорте и развитии детей.