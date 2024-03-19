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Таджикистан не признал своим студента, взорвавшего петарду на выборах в Тобольске

Таджикистан не признал своим студента, взорвавшего петарду на выборах в Тобольске

19 марта 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
У студента, взорвавшего петарду на избирательном участке в Тобольске, нет гражданства Таджикистана. Молодой человек был задержан после инцидента в гимназии имени Лицмана. Выяснилось, что он является уроженцем Таджикистана, но гражданство у него российское.

22-летний студент, взорвавший петарду на избирательном участке в Тобольске, не является гражданином Таджикистана. Об этом сообщили в посольстве этой страны.

«Посольству Республики Таджикистан в Российской Федерации известно об инциденте, произошедшем в избирательном округе города Тобольска Тюменской области, ведется работа по данному вопросу. Стоит отметить, что гражданин Охунов Дониоржан хоть и является уроженцем Республики Таджикистан, но является гражданином Российской Федерации. В настоящее время Посольство и Генеральное консульство в Екатеринбурге тесно сотрудничают с соответствующими следственными органами Российской Федерации для выяснения подробностей этого дела», — сообщается на сайте посольства.
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Молодой человек пошел на этот шаг по указке мошенников. Обманутый студент перевел аферистам более 1.8 миллиона рублей, которые взял в кредит, но ему пообещали вернуть деньги при одном условии — взорвать петарду на избирательном участке.

Парень отделался рваной раной левой кисти и ссадинами на лбу, но ему грозит уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы, арест на шесть месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что многодетная мать из Тюмени пожаловалась на преследование бывшим мужем. Женщина заявила, что после смерти сына мужчина начал пить, что и привело к конфликтам.

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