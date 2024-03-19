Таджикистан не признал своим студента, взорвавшего петарду на выборах в Тобольске

Парень отделался рваной раной левой кисти и ссадинами на лбу, но ему грозит уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, исправительные работы, арест на шесть месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет.