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Врачи и супруг спасли тюменку в состоянии клинической смерти

Тюменец спас свою жену, оказавшуюся в состоянии клинической смерти

19 марта 2024, 08:39
Фото: 1MI

Врачи и супруг спасли тюменку в состоянии клинической смерти

Трагедии удалось избежать благодаря оперативной помощи родных. У 41-летней женщины остановилось сердце — находившиеся рядом супруг и ее дочь не растерялись.

Пока девочка звонила в скорую помощь, мужчина проводил непрямой массаж сердца. Через десять минут прибыли врачи — анестезиолого-реанимационная бригада. Медики подключили весь арсенал реанимационного оборудования скорой помощи, от дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции легких до аппарата для непрямого массажа сердца.

К счастью, тюменку удалось вернуть к жизни. После восстановления сердечной деятельности и женщину госпитализировали в больницу.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи-онкологи удалили изо рта тюменца огромную опухоль, которая распространилась на дно полости рта, гортань, ротоглотку, мягкое нёбо и практически весь язык.

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