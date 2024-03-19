Тюменец спас свою жену, оказавшуюся в состоянии клинической смерти

Пока девочка звонила в скорую помощь, мужчина проводил непрямой массаж сердца. Через десять минут прибыли врачи — анестезиолого-реанимационная бригада. Медики подключили весь арсенал реанимационного оборудования скорой помощи, от дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции легких до аппарата для непрямого массажа сердца.