Тюменец спас свою жену, оказавшуюся в состоянии клинической смерти

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Пока девочка звонила в скорую помощь, мужчина проводил непрямой массаж сердца. Через десять минут прибыли врачи — анестезиолого-реанимационная бригада. Медики подключили весь арсенал реанимационного оборудования скорой помощи, от дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции легких до аппарата для непрямого массажа сердца.
К счастью, тюменку удалось вернуть к жизни. После восстановления сердечной деятельности и женщину госпитализировали в больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи-онкологи удалили изо рта тюменца огромную опухоль, которая распространилась на дно полости рта, гортань, ротоглотку, мягкое нёбо и практически весь язык.