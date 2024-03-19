«Это наш приз»: семья тюменки, не получившей квартиру, борется за справедливость

Заметим, что в Югре в аналогичной викторине квартиры выиграли несколько школьников — 11-летняя Карима Давлятшина из поселка Пойковский, 13-летний Хадис Джамаев из Лянтора девятилетний Глеб Сушков из Урая, Андрей Селезнев из Мегиона и Мирослава Морозова из Нижневартовска.