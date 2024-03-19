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Семья тюменской школьницы, не получившей квартиру, намерена добиваться ее выдачи

«Это наш приз»: семья тюменки, не получившей квартиру, борется за справедливость

19 марта 2024, 07:12
Фото: 1MI

Семья тюменской школьницы, не получившей квартиру, намерена добиваться ее выдачи

Родители тюменской школьницы, которой организаторы викторины «Люби свой край» отказали в выдаче выигранной квартиры, планируют бороться за право получить приз.
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Конкурс

Напомним, девочка ответила правильно на два вопроса конкурса, но так как ей не исполнилось 18-ти лет, в выдаче квартиры семье ребенка отказали.

«Мы найдем справедливые пути. В правилах было указано, что обязательное условие — прописка в Тюменской области. Возрастное ограничение в прямом эфире нам не объявили. С адвокатом мы уже обсуждали данную ситуацию. Он считает, что правда на нашей стороне. Это наш приз, мы его не украли. Лотерея семейная — не вижу причин для лишения ребенка приза. Тем более, в соседних регионах квартиры выигрывали и 11-летние, и 7-летние дети», — сообщила 72.RU Евгения, мама девочки.

Организаторы викторины, Благотворительный фонд развития Тюмени, отметили, что в положении к конкурсу четко указаны все правила, в том числе обозначен возрастной ценз.

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Заметим, что в Югре в аналогичной викторине квартиры выиграли несколько школьников — 11-летняя Карима Давлятшина из поселка Пойковский, 13-летний Хадис Джамаев из Лянтора девятилетний Глеб Сушков из Урая, Андрей Селезнев из Мегиона и Мирослава Морозова из Нижневартовска.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в рамках викторины «Люьи свой край» были разыграны четыре квартиры и шесть автомобилей Lada Granta Cross. Ценные призы тюменцы получили за правильные ответы во втором туре конкурса.

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