«Это наш приз»: семья тюменки, не получившей квартиру, борется за справедливость

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Напомним, девочка ответила правильно на два вопроса конкурса, но так как ей не исполнилось 18-ти лет, в выдаче квартиры семье ребенка отказали.
«Мы найдем справедливые пути. В правилах было указано, что обязательное условие — прописка в Тюменской области. Возрастное ограничение в прямом эфире нам не объявили. С адвокатом мы уже обсуждали данную ситуацию. Он считает, что правда на нашей стороне. Это наш приз, мы его не украли. Лотерея семейная — не вижу причин для лишения ребенка приза. Тем более, в соседних регионах квартиры выигрывали и 11-летние, и 7-летние дети», — сообщила 72.RU Евгения, мама девочки.
Организаторы викторины, Благотворительный фонд развития Тюмени, отметили, что в положении к конкурсу четко указаны все правила, в том числе обозначен возрастной ценз.
Заметим, что в Югре в аналогичной викторине квартиры выиграли несколько школьников — 11-летняя Карима Давлятшина из поселка Пойковский, 13-летний Хадис Джамаев из Лянтора девятилетний Глеб Сушков из Урая, Андрей Селезнев из Мегиона и Мирослава Морозова из Нижневартовска.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в рамках викторины «Люьи свой край» были разыграны четыре квартиры и шесть автомобилей Lada Granta Cross. Ценные призы тюменцы получили за правильные ответы во втором туре конкурса.