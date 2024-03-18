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Updated Сегодня, 16:18

Многодетная мать из Тюмени жалуется на преследование бывшим мужем

«Спала с электрошокером в кармане»: тюменка боится выйти из дома из-за бывшего мужа

18 марта 2024, 16:16
Фото: 1MI

Многодетная мать из Тюмени жалуется на преследование бывшим мужем

Жительница Тюменской области, Олеся, жалуется в СМИ на домашнее насилие со стороны бывшего мужа Владислава. Как утверждает многодетная мать, после потери сына при трагических обстоятельствах, экс-супруг начал пить, что привело к конфликтам.

Мужчина начал преследовать Олесю. В последний раз он избил ее возле детского сада. Теперь женщина боится за свою жизнь и не может спокойно выйти на улицу, сообщает «Мега Тюмень».

Пострадавшая утверждает, что правоохранители якобы закрывают глаза на происходящую ситуацию.

«Последний месяц я спала в одежде и с электрошокером в кармане. Вечером ставила сапоги на пороге носками к выходу, чтобы в случае чего можно было быстро убежать», — поведала журналистам тюменка.
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Сам супруг в сложившейся ситуации считает себя жертвой. По его оценке, Олеся многое утрирует.

Женщина обратилась в полицию и следственный комитет. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как наказали тюменца за изнасилование и убийство 19-летней девушки. Преступника удалось отыскать спустя 25 лет.

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