«Спала с электрошокером в кармане»: тюменка боится выйти из дома из-за бывшего мужа

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Мужчина начал преследовать Олесю. В последний раз он избил ее возле детского сада. Теперь женщина боится за свою жизнь и не может спокойно выйти на улицу, сообщает «Мега Тюмень».
Пострадавшая утверждает, что правоохранители якобы закрывают глаза на происходящую ситуацию.
«Последний месяц я спала в одежде и с электрошокером в кармане. Вечером ставила сапоги на пороге носками к выходу, чтобы в случае чего можно было быстро убежать», — поведала журналистам тюменка.
Сам супруг в сложившейся ситуации считает себя жертвой. По его оценке, Олеся многое утрирует.
Женщина обратилась в полицию и следственный комитет. Комментарии правоохранительных органов ожидаются.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как наказали тюменца за изнасилование и убийство 19-летней девушки. Преступника удалось отыскать спустя 25 лет.