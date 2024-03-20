Новый корпус школы в Тюмени построят после петиции жителей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В районе Ново-Патрушево в Тюмени построят новый корпус школы №56. Об этом Ura.ru сообщили в департаменте образования Тюменской области.
«Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024–2030 годы предусмотрено дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство второго корпуса школы №56 города Тюмени в районе ЖК „Ново-Патрушево“», — рассказали в департаменте.
Местные жители были недовольны тем, что в новой школе, открытие которой состоялось в 2023 году, не хватает мест. Они начали собирать подписи, чтобы привлечь внимание к проблеме, и их просьба была услышана.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить дорогу с разворотами. Строительство будет проходить на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда.