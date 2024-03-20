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В Тюмени после петиции жителей построят новый корпус школы

Новый корпус школы в Тюмени построят после петиции жителей

20 марта 2024, 03:53
Фото: 1MI

В Тюмени после петиции жителей построят новый корпус школы

Первый корпус школы №56 был открыт в 2023 году. Однако места в ней всем школьникам не хватило.

В районе Ново-Патрушево в Тюмени построят новый корпус школы №56. Об этом Ura.ru сообщили в департаменте образования Тюменской области.

«Планом строительства и реконструкции объектов образования на территории города Тюмени на 2024–2030 годы предусмотрено дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры, в том числе проектирование и строительство второго корпуса школы №56 города Тюмени в районе ЖК „Ново-Патрушево“», — рассказали в департаменте.
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Местные жители были недовольны тем, что в новой школе, открытие которой состоялось в 2023 году, не хватает мест. Они начали собирать подписи, чтобы привлечь внимание к проблеме, и их просьба была услышана.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить дорогу с разворотами. Строительство будет проходить на пересечении Профсоюзной и Дружбы, а также в районе пересечения Профсоюзной и Солнечного проезда.

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