Пособие для тюменских детей: в Госдуме назначили цену, сколько стоит оскорбить училку

Posted 8 октября, 06:27
Published 8 октября, 06:27
Modified 8 октября, 06:29
Updated 8 октября, 06:29
Еще в начале года президент РФ Владимир Путин говорил о том, что в стране необходимо укреплять статус педагога, усилив механизмы защиты его чести и достоинства. Для реализации этой задачи партия «Справедливая Россия — За правду», которую возглавляет депутат Миронов, выступила с предложением штрафовать тех, кто оскорбляет педагогов.
«Оскорбил учителя — плати. Граждане — до 30 тысяч, должностные лица — до 200 тысяч, организации — до 700 тысяч рублей», — сообщил депутат с своем телеграмм-канале.
Однако в стране уже есть ФЗ, защищающий права учителей, на что указывает юрист Павел Шадрин. Он отмечает, что по действующим нормам педагог имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, а также оскорбления личности.
«Но он, конечно, не особо работает. И вряд ли работать будет новый с повышенными штрафами. Нужно внутри устройство школ менять — там проблема кроется», — считает правозащитник.
К тому же, как указывает адвокат Павел Руснаков, к штрафу, который предлагает Миронов, можно будет привлечь только учеников старше 14-ти лет, до достижения этого возраста ответственность будут нести родители.
«У нас не такое законодательство, как в Великобритании или Америке, где и девятилетку можно в тюрьму посадить. У нас ответственность наступает с 14-ти лет, только тогда протокол можно составить на школьника. До этого меры будут применяться к родителям», — говорит адвокат.
Но сколько же придется платить за то или иное слово и что вообще будет считаться оскорблением? Как говорит юрист Шадрин, для определения того, считается ли конкретное слово оскорблением, могут назначить специальную экспертизу. Специалисты с высшим образованием на полном серьезе могут разбирать речевой оборот школьника, адресованный педагогу.
«В рамках школы и класса, оскорбление во время урока в любом случае будет считаться публичным. Если будет употреблено какое-то спорное выражение, то назначат экспертизу. У нас и сейчас эксперты разбирают чуть ли не подъездные конфликты в рамках защиты чести и достоинства, так что тут ничего особого нет», — указывает юрист.
Однако у разных видов оскорблений разные цены. Так, по плану депутатов, если школьник во время урока обозвал учительницу или показал ей в спину нежелательный жест, что значит публично оскорбил учителя при исполнении обязанностей, то ему грозит наказание от 5 до 20 тысяч рублей. Если же школьник и в группу «Подслушано» школы выложил пост с неудачной фотографией педагога и короткой язвительной подписью или другим способом оскорбил учителя в интернете, то штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей.
Дороже всего оскорбление обойдется выпускникам при солидной должности, которые спустя годы решат в интернете облить нелюбимого учителя грязью. Ведь для должностных лиц штраф за оскорбление в сети варьируется от 500 до 700 тысяч рублей.
Педагогическое сообщество Тюменской области уже смотрит на этот законопроект с оптимизмом, учителя отмечают, что им нужен инструмент, который поможет бороться с хамоватыми учениками и некоторыми родителями, которые также бывают щедры на оскорбления. Также педагоги говорят о том, что в школах не принято выносить сор из избы, а потому их жалобы на оскорбления остаются за стенами школы.
«Дети особенно сейчас совсем дикие. Меня уже посылали куда подальше, называли неадекватной на букву „е“. И это касается в равной степени и родителей. На собраниях тоже могут встречаться выкрики или даже целые выступления с полным разбором полетов. Но боюсь, что сложившиеся в школах устои, не позволят в полной мере реализовать закон», — считает преподаватель русского языка и литературы Алина П.
Отметим, что публично тюменские учителя не жалуются на оскорбления со стороны своих учеников, так как часто боятся последствий, однако на деле с проблемой сталкивались 8 из 10 опрошенных педагогов. Некоторые из них верят, что закон сможет пусть немного, но улучшить ситуацию.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области на дистанционное обучение из-за роста числа заболевших ОРВИ переведены более 85 классов в 36 школах.