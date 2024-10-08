Пособие для тюменских детей: в Госдуме назначили цену, сколько стоит оскорбить училку

Однако у разных видов оскорблений разные цены. Так, по плану депутатов, если школьник во время урока обозвал учительницу или показал ей в спину нежелательный жест, что значит публично оскорбил учителя при исполнении обязанностей, то ему грозит наказание от 5 до 20 тысяч рублей. Если же школьник и в группу «Подслушано» школы выложил пост с неудачной фотографией педагога и короткой язвительной подписью или другим способом оскорбил учителя в интернете, то штраф составит от 10 до 30 тысяч рублей.