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Posted 7 октября, 15:42

Published 7 октября, 15:42

Modified 7 октября, 15:44

Updated 7 октября, 15:44

Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 3 млн рублей после звонка в WhatsApp

Пенсионерка из Тюмени перевела мошенникам 3 млн рублей после звонка в WhatsApp

7 октября 2024, 15:42
Фото: 1MI
Сюжет
Полиция
Всего за неделю 69 жителей региона пострадали от преступных действий злоумышленников.

Жертвой телефонных мошенников стала пенсионерка из Тюмени, которая перевела им 3 млн рублей.

По информации, полученной от пресс-службы областной прокуратуры, пожилая женщина передала неизвестным лицам три млн рублей после звонка на WhatsApp.

По данным ведомства, пенсионерка получила звонок с российского номера. Собеседник представился руководителем финансового отдела Центробанка и, утверждая, что деньги с ее счета будут несанкционированно сняты, предложил провести несколько операций.

Пенсионерка взяла кредит и перевела через различные банкоматы три миллиона рублей. Злоумышленники получили деньги на банковские счета, контролируемые ими.

Следственные органы возбудили уголовное дело по данному факту. Прокуратура Ленинского административного округа города контролирует процесс расследования и его результаты.

Всего же за минувшую неделю в Тюменской области 69 жителей региона потеряли в общей сложности 20 млн рублей из-за мошеннических действий злоумышленников, которые заставляли их переводить деньги по телефону или через интернет.

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Напомним, в сентябре силами тюменских правоохранителей была задержана банда вымогателей, работающая на мошенников.

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