Требовали 900 тысяч рублей: тюменская ФСБ задержала банду вымогателей

Posted 20 сентября, 06:19
Published 20 сентября, 06:19
Modified 20 сентября, 06:21
Updated 20 сентября, 06:21
По данным ведомства, жертвой преступной группировки стал тюменец, работающий в IT-сфере. У мужчины требовали 900 тысяч рублей за то, что он отказался разрабатывать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов.
Подозреваемые задержаны в Москве, Свердловской и Челябинской областях. Двое из них являются гражданами России, третий —без гражданства», — сообщили в РУФСБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело за вымогательство. Все подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменского программиста завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Его подозревают в сотрудничестве иностранной организации из недружественного государства.