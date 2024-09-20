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Posted 20 сентября, 06:19

Published 20 сентября, 06:19

Modified 20 сентября, 06:21

Updated 20 сентября, 06:21

Тюменская ФСБ задержала банду вымогателей, работающую на мошенников

Требовали 900 тысяч рублей: тюменская ФСБ задержала банду вымогателей

20 сентября 2024, 06:19
Фото: 1MI

Тюменская ФСБ задержала банду вымогателей, работающую на мошенников

В Тюменской области задержана группа вымогателей, работающих на мошенников. Об этом сообщили РУФСБ России по Тюменской области.

По данным ведомства, жертвой преступной группировки стал тюменец, работающий в IT-сфере. У мужчины требовали 900 тысяч рублей за то, что он отказался разрабатывать вредоносное ПО для кражи денег с банковских счетов.

Видео: РУФСБ по Тюменской области.

Подозреваемые задержаны в Москве, Свердловской и Челябинской областях. Двое из них являются гражданами России, третий —без гражданства», — сообщили в РУФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело за вымогательство. Все подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменского программиста завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Его подозревают в сотрудничестве иностранной организации из недружественного государства.

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