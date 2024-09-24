Тюменцы стали чаще страховать свою жизнь

Выплаты по всем видам страхования в регионе выросли на 27% и превысили 6 миллиардов рублей, из них более 50% приходится на сегмент добровольного страхования жизни. Почти в полтора раза, до 92 миллионов рублей, увеличились выплаты по страхованию имущества граждан. Большую часть денежных средств получили тюменцы, чье застрахованное по добровольным программам имущество пострадало вследствие весеннего паводка.