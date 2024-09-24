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Posted 24 сентября, 06:42

Published 24 сентября, 06:42

Modified 24 сентября, 06:44

Updated 24 сентября, 06:44

В Тюменской области объем страхования всех видов увеличился до 13,2 млрд рублей

Тюменцы стали чаще страховать свою жизнь

24 сентября 2024, 06:42
Фото: 1MI

В Тюменской области объем страхования всех видов увеличился до 13,2 млрд рублей

За полгода жители оформили свыше 1 миллиона страховых договоров на 13,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем страховых премий вырос более чем на треть.

По данным пресс-служба Банка России, драйверами роста страхового рынка стали добровольное страхование жизни и автокаско. Рост продаж данных видов полисов составил 26% и 70% соответственно.

Сборы в сегменте добровольного страхования жизни достигли 6,1 миллиарда рублей. Уровень продаж полисов КАСКО составил более 1,5 миллиарда рублей», — пояснили в Банке России.

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Выплаты по всем видам страхования в регионе выросли на 27% и превысили 6 миллиардов рублей, из них более 50% приходится на сегмент добровольного страхования жизни. Почти в полтора раза, до 92 миллионов рублей, увеличились выплаты по страхованию имущества граждан. Большую часть денежных средств получили тюменцы, чье застрахованное по добровольным программам имущество пострадало вследствие весеннего паводка.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские страховые компании ввели новую услугу — страхование квартир от атаки беспилотников. По словам экспертов, данная услуга актуальна для тюменцев, имеющих недвижимость в Москве и Краснодарском крае.

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