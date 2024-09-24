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Posted 24 сентября, 05:20

Published 24 сентября, 05:20

Modified 24 сентября, 05:22

Updated 24 сентября, 05:22

Водитель на BMW снес общественный туалет в Тобольске

Водитель BMW снес общественный туалет рядом с тобольским кладбищем

24 сентября 2024, 05:20
Фото: Типичный Тобольск

Водитель на BMW снес общественный туалет в Тобольске

Сюжет
ДТП
Инцидент произошел около шести часов утра в воскресенье, 22 сентября, рядом с Завальным кладбищем. Видеоролик с пострадавшим строением опубликовали очевидцы.
«Водитель BMW так спешил, что решил сходить в туалет прямо на месте происшествия», — пошутили тоболяки.
Видео: Типичный Тобольск.

По словам горожан, урон нанесен не только общественному туалету, который от удара сдвинулся со своего места, но и пешеходному ограждению, газону, стойке светофора. В настоящее время администрация Тобольска проводит мероприятия по определению размера ущерба дорожной инфраструктуре, сам туалет закрыт.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано не было.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине сентября в районе городской набережной произошло ДТП с перевертышем. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

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