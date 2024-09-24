Водитель BMW снес общественный туалет рядом с тобольским кладбищем

По словам горожан, урон нанесен не только общественному туалету, который от удара сдвинулся со своего места, но и пешеходному ограждению, газону, стойке светофора. В настоящее время администрация Тобольска проводит мероприятия по определению размера ущерба дорожной инфраструктуре, сам туалет закрыт.