Водитель BMW снес общественный туалет рядом с тобольским кладбищем

Posted 24 сентября, 05:20
Published 24 сентября, 05:20
Modified 24 сентября, 05:22
Updated 24 сентября, 05:22
«Водитель BMW так спешил, что решил сходить в туалет прямо на месте происшествия», — пошутили тоболяки.
По словам горожан, урон нанесен не только общественному туалету, который от удара сдвинулся со своего места, но и пешеходному ограждению, газону, стойке светофора. В настоящее время администрация Тобольска проводит мероприятия по определению размера ущерба дорожной инфраструктуре, сам туалет закрыт.
Известно, что дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в середине сентября в районе городской набережной произошло ДТП с перевертышем. В аварии, к счастью, никто не пострадал.