У мэра Тюмени Афанасьева появились новые заместители

Posted 24 сентября, 04:14
Published 24 сентября, 04:14
Modified 24 сентября, 04:16
Updated 24 сентября, 04:16
По словам Максима Афанасьева, должности главы департаментов оба зама не оставят.
«Евгений Сорокин проявил себя с самой лучшей стороны. Ответственным подходом к работе он подтвердил, что может решать сложные задачи. Я доверяю ему курировать деятельность управ административных округов. Дмитрий Иванов сделал много для развития города, выстроил правильную коммуникацию с застройщиками и прекрасно знает принципы реализации федеральных законов в сфере градостроительства», — сообщил Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, об отставке которого стало известно на минувшей неделе, вернётся на работу в правительство Тюменской области. Он займет кресло заместителя губернатора региона.