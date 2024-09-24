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Posted 24 сентября, 04:14

Published 24 сентября, 04:14

Modified 24 сентября, 04:16

Updated 24 сентября, 04:16

Мэр Тюмени Максим Афанасьев назначил двух новых заместителей

У мэра Тюмени Афанасьева появились новые заместители

24 сентября 2024, 04:14
Фото: 1MI

Мэр Тюмени Максим Афанасьев назначил двух новых заместителей

Заместителями главы администрации города назначен глава департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин и руководитель департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

По словам Максима Афанасьева, должности главы департаментов оба зама не оставят.

«Евгений Сорокин проявил себя с самой лучшей стороны. Ответственным подходом к работе он подтвердил, что может решать сложные задачи. Я доверяю ему курировать деятельность управ административных округов. Дмитрий Иванов сделал много для развития города, выстроил правильную коммуникацию с застройщиками и прекрасно знает принципы реализации федеральных законов в сфере градостроительства», — сообщил Афанасьев.
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Ранее «Наш Город» писал, что сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, об отставке которого стало известно на минувшей неделе, вернётся на работу в правительство Тюменской области. Он займет кресло заместителя губернатора региона.

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