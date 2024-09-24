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Posted 24 сентября, 04:44

Published 24 сентября, 04:44

Modified 24 сентября, 04:46

Updated 24 сентября, 04:46

Тюменская область возьмет кредит на 3,6 млрд для погашения дефицита бюджета

Правительство Тюменской области пытается занять 3,6 млрд рублей

24 сентября 2024, 04:44
Фото: 1MI

Тюменская область возьмет кредит на 3,6 млрд для погашения дефицита бюджета

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Госзакупки
Правительство Тюменской области намерено оформить кредит на несколько миллиардов рублей для покрытия дефицита регионального бюджета. Информация о закупках размещена на портале Госзакупки.

Опубликовано три тендера по 1,2 миллиарда рублей каждый. В документах указано, что предоставленные денежные средства будут потрачены на финансирование дефицита и пополнение счетов областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств.

Отмечено, что кредит предоставляется на три года (1096 дней). Лимит задолженности составляет 2 миллиарда рублей. Срок начала действия контракта — 1 ноября 2024 года.

«Заемщику предоставляется возобновляемая кредитная линия. Заемщик может произвести выборку кредитной линии, как в полном объеме лимита задолженности, так и его части (транша)», — указано в документации.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 4 октября 2024 года. Подведение итогов запланировано на 8 ноября.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят сектор кладбища «Червишевское-5», где похоронены бойцы СВО. Накануне состоялось подведение итогов соответствующей закупки. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2024 года.

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