Правительство Тюменской области пытается занять 3,6 млрд рублей

Posted 24 сентября, 04:44
Published 24 сентября, 04:44
Modified 24 сентября, 04:46
Updated 24 сентября, 04:46
Опубликовано три тендера по 1,2 миллиарда рублей каждый. В документах указано, что предоставленные денежные средства будут потрачены на финансирование дефицита и пополнение счетов областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств.
Отмечено, что кредит предоставляется на три года (1096 дней). Лимит задолженности составляет 2 миллиарда рублей. Срок начала действия контракта — 1 ноября 2024 года.
«Заемщику предоставляется возобновляемая кредитная линия. Заемщик может произвести выборку кредитной линии, как в полном объеме лимита задолженности, так и его части (транша)», — указано в документации.
Заявки на участие в закупке будут принимать до 4 октября 2024 года. Подведение итогов запланировано на 8 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 22,7 миллиона рублей благоустроят сектор кладбища «Червишевское-5», где похоронены бойцы СВО. Накануне состоялось подведение итогов соответствующей закупки. Согласно условиям контракта, все работы должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2024 года.