Расходы бюджета Тюменской области превысили на 30 миллиардов показатели 2023 года

Расходы составили 144 миллиарда 49 миллионов рублей или 44,6% от прогнозного плана и превысили аналогичные показатели в 2023 года на 30 миллиардов рублей. План по расходам на социальную сферу по итогам первого полугодия выполнен более чем на 63%.