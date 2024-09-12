Расходы бюджета Тюменской области превысили на 30 миллиардов показатели 2023 года

Posted 12 сентября, 05:50
Published 12 сентября, 05:50
Modified 12 сентября, 06:30
Updated 12 сентября, 06:30
В отчетный период областная казна пополнилась на 139 миллиардов 241 миллион рублей или 56,5% от уточненного прогноза. 71% процент доходной части составили налоги на прибыль организаций, 13% — налоги на доходы физических лиц.
Расходы составили 144 миллиарда 49 миллионов рублей или 44,6% от прогнозного плана и превысили аналогичные показатели в 2023 года на 30 миллиардов рублей. План по расходам на социальную сферу по итогам первого полугодия выполнен более чем на 63%.
Порядка 68,5% расходов в общем объеме расходов бюджета составляют выплаты на развитие системы образования, культуры, здравоохранения, спорта и на социальную политику. В частности, в эксплуатацию было введены две школы в деревне Овсянникова Тобольского района и селе Большой Карагай Вагайского района. На данный момент продолжаются работы по строительству десяти школ.
На улучшение жилищных условий жителей региона было направлено более 1,7 миллиарда рублей, что позволило улучшить условия проживания пяти сотням семей.
Также в первом полугодии 2024 года были завершены работы по ремонту автомобильных дорог на 34 объектах. В настоящее время работа по ремонту автомобильных дорог продолжается на 85 объектах.
«Исполнение областного бюджета за первое полугодие 2024 года осуществлялось в штатном режиме. Бюджет сбалансирован, все обязательства выполнялись своевременно и в полном объеме», — сообщила председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы Оксана Величко.
Ранее «Наш Город» писал, что в первом полугодии 2024 года на содержание губернатора Тюменской области Александра Моора из региональной казны потратили около 13 миллионов рублей. Денежные средства пошли на выплату заработной платы, НДФЛ и командировочных.