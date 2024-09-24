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Posted 24 сентября, 03:01

Published 24 сентября, 03:01

Modified 24 сентября, 03:03

Updated 24 сентября, 03:03

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

24 сентября 2024, 03:01
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сюжет
ДТП
На автодороге Заводоуковск — Упорово насмерть сбили человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Трагедия произошла на втором километре трассы в темное время суток. Пешехода сбил автомобиль «Хендэ».

Отмечается, что погибший шел в попутном направлении с транспортом по краю обочине. На его одежде не было светоотражающих элементов.

Личность пешехода устнавливают. Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» писал, что трагедия случилась в понедельник утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 259-м километре автодороги в кювет съехал автомобиль Lada Granta, после чего перевернулся и врезался в дерево.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария на дороге
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