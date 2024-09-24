На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

Posted 24 сентября, 03:01
Published 24 сентября, 03:01
Modified 24 сентября, 03:03
Updated 24 сентября, 03:03
Трагедия произошла на втором километре трассы в темное время суток. Пешехода сбил автомобиль «Хендэ».
Отмечается, что погибший шел в попутном направлении с транспортом по краю обочине. На его одежде не было светоотражающих элементов.
Личность пешехода устнавливают. Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» писал, что трагедия случилась в понедельник утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 259-м километре автодороги в кювет съехал автомобиль Lada Granta, после чего перевернулся и врезался в дерево.