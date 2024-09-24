На тюменской трассе насмерть сбили пешехода

Ранее «Наш город» писал, что трагедия случилась в понедельник утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 259-м километре автодороги в кювет съехал автомобиль Lada Granta, после чего перевернулся и врезался в дерево.