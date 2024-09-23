Водителю стало плохо за рулем: на тюменской трассе произошла смертельная авария

Posted 23 сентября, 07:48
Published 23 сентября, 07:48
Modified 23 сентября, 16:40
Updated 23 сентября, 16:40
По предварительным данным, 77-летнему водителю отечественной легковушки стало плохо за рулем. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, спасти его медикам не удалось — мужчина скончался, сообщили в Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице на улице Григория Алексеева, 21 лоб в лоб столкнулись Mercedes и Renault. В ДТП пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок.