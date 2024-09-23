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Posted 23 сентября, 07:48

Published 23 сентября, 07:48

Modified 23 сентября, 16:40

Updated 23 сентября, 16:40

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пожилой водитель

Водителю стало плохо за рулем: на тюменской трассе произошла смертельная авария

23 сентября 2024, 07:48
Фото: ГАИ ТО

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб пожилой водитель

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась в понедельник утром на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 259-м километре автодороги в кювет съехал автомобиль Lada Granta, после чего перевернулся и врезался в дерево.

По предварительным данным, 77-летнему водителю отечественной легковушки стало плохо за рулем. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, спасти его медикам не удалось — мужчина скончался, сообщили в Госавтоинспекции.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на улице на улице Григория Алексеева, 21 лоб в лоб столкнулись Mercedes и Renault. В ДТП пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок.

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