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Posted 24 сентября, 06:27

Published 24 сентября, 06:27

Modified 24 сентября, 06:29

Updated 24 сентября, 06:29

В Тюмени сломалось приложение «Тюменские парковки»

Сервис «Тюменские парковки» перестал работать — водители не могут оплатить паркинг

24 сентября 2024, 06:27
Фото: 1MI

В Тюмени сломалось приложение «Тюменские парковки»

Во вторник утром тюменские водители столкнулись с проблемой при оплате услуги платных паркингов. Тюменцы отмечают, что в настоящее время услуги паркинга оплатить невозможно — мобильная версия приложение перестала работать и выдает ошибку.

Как пояснили «Нашему Городу» в «Тюменьгортрансе», разработчикам уже известно о данном сбое.

«Ведутся технические работы. Оплатить паркинг водители смогут в приложении посредством постоплаты в приложении после того, как оно возобновит работу. Для этого нужно будет ввести время стоянки на платной парковки», — пояснили в «Тюменьгортрансе».

И заверили, что в течение дня сбои в работе мобильной версии приложения будут устранены.

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Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени заработала на платных парковках с начала этого года 60,8 миллиона рублей. До конца года в городские власти планируют пополнить бюджет областной столицы за счет паркингов еще на 30 миллионов рублей.

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