Сервис «Тюменские парковки» перестал работать — водители не могут оплатить паркинг

Posted 24 сентября, 06:27
Published 24 сентября, 06:27
Modified 24 сентября, 06:29
Updated 24 сентября, 06:29
Как пояснили «Нашему Городу» в «Тюменьгортрансе», разработчикам уже известно о данном сбое.
«Ведутся технические работы. Оплатить паркинг водители смогут в приложении посредством постоплаты в приложении после того, как оно возобновит работу. Для этого нужно будет ввести время стоянки на платной парковки», — пояснили в «Тюменьгортрансе».
И заверили, что в течение дня сбои в работе мобильной версии приложения будут устранены.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени заработала на платных парковках с начала этого года 60,8 миллиона рублей. До конца года в городские власти планируют пополнить бюджет областной столицы за счет паркингов еще на 30 миллионов рублей.