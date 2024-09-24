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Сбой

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Сентябрь
Сервис «Тюменские парковки» перестал работать — водители не могут оплатить паркинг
Во вторник утром тюменские водители столкнулись с проблемой при оплате услуги платных паркингов. Тюменцы отмечают, что в настоящее время услуги паркинга оплатить невозможно — мобильная версия приложение перестала работать и выдает ошибку.
24 сентября, 06:27
Июль
Массовый сбой в работе ОС «Windows» затруднил работу СМИ, аэропортов и банков
С последствиями сбоя столкнулись компании по всему миру. Авиакомпании задерживают рейсы, а телеканалы приостановили вещание.
19 июля, 08:05
Июнь
Сервис «Тюменские парковки» рухнул из-за масштабного сбоя
В пятницу утром тюменские водители столкнулись с проблемой при оплате услуги платных паркингов. Приложение не работает и выдает ошибку.
7 июня, 05:20
Март
В Тюмени произошел сбой в системе оплаты за проезд в автобусе
У людей списывали деньги за проезд в те дни, когда они не ездили в автобусе. Сбой произошел по техническим причинам.
4 марта, 06:49
Февраль
Тюменцы массово жалуются на сбой в работе Telegram
Тюменцы массово жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. Как сообщают горожане, они не могут осуществить отправку сообщений, загрузка каналов занимает дольше обычного.
27 февраля, 10:04

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