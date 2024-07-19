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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:32

Массовый сбой в работе ОС «Windows» затруднил работу СМИ, аэропортов и банков

Массовый сбой в работе ОС «Windows» затруднил работу СМИ, аэропортов и банков

19 июля 2024, 08:05
Фото: 1MI
С последствиями сбоя столкнулись компании по всему миру. Авиакомпании задерживают рейсы, а телеканалы приостановили вещание.

Из-за массового сбоя в работе операционной системы «Windows» аэропорты, банки и телеканалы столкнулись с серьезными проблемами. По данным американского портала The Verge, причинами сбоя могли стать последнее обновление и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft, либо хакерская атака.

Сбои наблюдаются у целого ряда компаний: United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Turkish Airlines в целом приостановили полеты, пострадали от неполадок авиакомпании Air India, KLM, Eurowings, Ryanair и Vueling. Британский телеканал Sky News отключен, также сообщается о сбоях на Лондонской фондовой бирже.

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Как сообщает Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник, на данный момент глобальный сбой не коснулся России. Отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы, проблем с покупкой билетов нет.

Ранее «Наш город» писал, что суд заставил «Аэрофлот» отвезти тюменцев на Пхукет по низкой стоимости. Люди купили билеты, цены на которые обрушились из-за сбоя, но позже авиаперевозчик их аннулировал.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Банк#Новости тюмени#Компьютеры#Авиакомпании#Телевидение#Сбой
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