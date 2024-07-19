Массовый сбой в работе ОС «Windows» затруднил работу СМИ, аэропортов и банков

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Из-за массового сбоя в работе операционной системы «Windows» аэропорты, банки и телеканалы столкнулись с серьезными проблемами. По данным американского портала The Verge, причинами сбоя могли стать последнее обновление и его ошибка при взаимодействии с сервисами Microsoft, либо хакерская атака.
Сбои наблюдаются у целого ряда компаний: United Airlines, Delta Airlines, American Airlines и Turkish Airlines в целом приостановили полеты, пострадали от неполадок авиакомпании Air India, KLM, Eurowings, Ryanair и Vueling. Британский телеканал Sky News отключен, также сообщается о сбоях на Лондонской фондовой бирже.
Как сообщает Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник, на данный момент глобальный сбой не коснулся России. Отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы, проблем с покупкой билетов нет.
Ранее «Наш город» писал, что суд заставил «Аэрофлот» отвезти тюменцев на Пхукет по низкой стоимости. Люди купили билеты, цены на которые обрушились из-за сбоя, но позже авиаперевозчик их аннулировал.