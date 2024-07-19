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Компания из Брянска обвинила «Запсибгазпром-Газификация» в своем банкротстве

Компания из Брянска обвинила «Запсибгазпром-Газификация» в своем банкротстве

19 июля 2024, 05:20
Фото: 1MI
Представители компании заявили, что тюменская организация задолжала по договорам об оказании услуг. Это привело к потере репутации и иску в 700 миллионов рублей.
Сюжет
Суд

В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО «СтройВекторПро» — брянская организация, которая занималась инженерно-техническим проектированием. Она требует взыскать с компании «Запсибгазпром-Газификация» 722.6 миллиона рублей.

Из искового заявления следует, что тюменская компания не оплатила задолженность по договорам об оказании услуг по оформлению документации в 2022–2023 годах, взысканную судом. Из-за этого «СтройВекторПро» лишился конкурентоспособности и репутации в глазах потенциальных заказчиков, не смог отплатить долги перед налоговой, что привело к блокировке счетов и банкротству.

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Рассмотрение искового заявления приостановлено из-за нарушений, допущенных при его составлении. Следующее заседание по делу назначено на 21 августа, указано в картотеке арбитражных дел.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени арестовали директора драмтеатра Сергея Осинцева. Его подозревают в мошенничестве.

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