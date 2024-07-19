Компания из Брянска обвинила «Запсибгазпром-Газификация» в своем банкротстве

Из искового заявления следует, что тюменская компания не оплатила задолженность по договорам об оказании услуг по оформлению документации в 2022–2023 годах, взысканную судом. Из-за этого «СтройВекторПро» лишился конкурентоспособности и репутации в глазах потенциальных заказчиков, не смог отплатить долги перед налоговой, что привело к блокировке счетов и банкротству.