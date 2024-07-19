Компания из Брянска обвинила «Запсибгазпром-Газификация» в своем банкротстве

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
В Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО «СтройВекторПро» — брянская организация, которая занималась инженерно-техническим проектированием. Она требует взыскать с компании «Запсибгазпром-Газификация» 722.6 миллиона рублей.
Из искового заявления следует, что тюменская компания не оплатила задолженность по договорам об оказании услуг по оформлению документации в 2022–2023 годах, взысканную судом. Из-за этого «СтройВекторПро» лишился конкурентоспособности и репутации в глазах потенциальных заказчиков, не смог отплатить долги перед налоговой, что привело к блокировке счетов и банкротству.
Рассмотрение искового заявления приостановлено из-за нарушений, допущенных при его составлении. Следующее заседание по делу назначено на 21 августа, указано в картотеке арбитражных дел.
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