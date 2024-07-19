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Рыцарей и оруженосцев ищут в Тюменской области для съемок в фильме «Горыныч»

Рыцарей и оруженосцев ищут в Тюменской области для съемок в фильме «Горыныч»

19 июля 2024, 04:54
Фото: 1MI
Главное условие для участие в кастинге — отсутствие бороды. Съемки пройдут в период с 27 июля по 5 августа.

В Тюменской области ищут мужчин, желающих сняться в сказке «Горыныч». О кастинге сообщили в группе тематического парка «Тобол» ВКонтакте.

«Создатели художественного фильма „По щучьему велению“ снимают в Тобольске новую сказку „Горыныч“. Если вы хотите принять участие в съемках доброго семейного кино, обладаете типичной древнерусской внешностью, мы очень вас ждем», — говорится в объявлении.
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Съемочной группе нужны мужчины на роли рыцарей и оруженосцев. Главные критерии — рост от 172 сантиметров и отсутствие бороды. Съемки будут проходить с 27 июля по 5 августа.

Ранее «Наш город» писал, что в трех районах Тюменской области появятся кинозалы. Их откроют по нацпроекту «Культура».

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