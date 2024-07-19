Рыцарей и оруженосцев ищут в Тюменской области для съемок в фильме «Горыныч»

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В Тюменской области ищут мужчин, желающих сняться в сказке «Горыныч». О кастинге сообщили в группе тематического парка «Тобол» ВКонтакте.
«Создатели художественного фильма „По щучьему велению“ снимают в Тобольске новую сказку „Горыныч“. Если вы хотите принять участие в съемках доброго семейного кино, обладаете типичной древнерусской внешностью, мы очень вас ждем», — говорится в объявлении.
Съемочной группе нужны мужчины на роли рыцарей и оруженосцев. Главные критерии — рост от 172 сантиметров и отсутствие бороды. Съемки будут проходить с 27 июля по 5 августа.
Ранее «Наш город» писал, что в трех районах Тюменской области появятся кинозалы. Их откроют по нацпроекту «Культура».