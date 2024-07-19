Внештатный сотрудник: на заправке под Тобольском поселился медведь

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
На заправке, расположенной на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском, поселился медведь. Проезжающие мимо автомобилисты фотографируют и подкармливают его, сообщает Телеграм-канал «Тюмень с огоньком».
«Это внештатный сотрудник», — предположил комментатор.
По мнению пользователей, медведя можно нанять в качестве охранника. В то же время другие комментаторы напоминают, что диких зверей прикармливать нельзя, так как это опасно и для людей, и для самих животных.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменском питомнике спасли двух обезьянок саймири. Одна из них жила в офисе, другая — облысела от борща и другой домашней еды.