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На заправке под Тобольском живет медведь

Внештатный сотрудник: на заправке под Тобольском поселился медведь

19 июля 2024, 04:31
Фото: 1MI

На заправке под Тобольском живет медведь

Проезжающие автомобилисты фотографируют и прикармливают медведя. В этом момент они забывают, что дикие звери опасны для людей.

На заправке, расположенной на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском, поселился медведь. Проезжающие мимо автомобилисты фотографируют и подкармливают его, сообщает Телеграм-канал «Тюмень с огоньком».

«Это внештатный сотрудник», — предположил комментатор.
Фото: Тюмень с огоньком / Телеграм

По мнению пользователей, медведя можно нанять в качестве охранника. В то же время другие комментаторы напоминают, что диких зверей прикармливать нельзя, так как это опасно и для людей, и для самих животных.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменском питомнике спасли двух обезьянок саймири. Одна из них жила в офисе, другая — облысела от борща и другой домашней еды.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Животные#Новости тюмени#Тобольск#Медведи
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