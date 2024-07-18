Где истинная красота? Самые неудачные туристические места в Тюмени и чем их заменить

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Экскурсовод Валентина Захарова говорит о том, что в Тюмени что приезжают не за культурной программой, а просто посмотреть город и узнать, как тут люди живут.
«Сейчас активно популяризируется внутренний туризм и чаще люди уже и среднего возраста не особо любят брать туры, которые подразумевают регламентированное посещение музеев и исключительно культурную программу. Людям все чаще интересна реальная жизнь города, а потому в приоритете обзорные экскурсии», — рассказала Захарова.
Однако, по словам экскурсовода, многие места, которые рекламируются в Тюмени туристам, на деле становятся разочарованием. А потому знаток Тюмени рассказала, чем их заменить и куда действительно стоит сходить.
Многие туристы в первым делом спрашивают экскурсоводов о знаменитом тюменском сквере Сибирских кошек, представляя его более масштабным, чем он есть на самом деле. В итоге вид нескольких инсталляций у одной из центральных дорог многих разочаровывает. А потому, по мнению Захаровой, этот сквер нельзя считать самостоятельным туристическим объектом, который требует отдельного выезда.
«Большая проблема в том, что фотографии этой достопримечательности обычно выстраиваются так, что сквер кажется очень длинным, мало кто снимает дорогу вблизи. А потому я часто слышала недовольное — „и это все?“ от гостей города», — рассказывает экскурсовод.
Посетить место стоит, но лишь в рамках похода к Цветному бульвару или другому приближенному объекту. Заменить целенаправленных поход к аллее стоит прогулкой вдоль улицы Республики, которая отражает характер Тюмени и по обе стороны богата интересными объектами, в числе которых граффити, уютные ресторанчики и креативные пространства.
Главная проблема этого места, по словам экскурсовода, это благородное звучание, которое особенно привлекает гостей города, представляющих, что все в этом месте усажено цветами, а белые колонны на фотографиях былых лет ничуть не поблекли. На деле цветов оказывается куда меньше, а делать в саду оказывается вовсе нечего.
«Оттуда нет красивых обзорных видов, смотреть на ТЦ „Окей“ все же не очень здорово, как и на садик или многоэтажки. А потому зайти туда, конечно, можно, но не стоит ждать „вау-эффекта“, — говорит экскурсовод.
Поездку в Александровский сад Захарова советует заменить выездом в экопарк «Затюменский», где тот самый «вау-эффект» можно получить. Гулять в этой локации можно практически целый день и каждый новый поворот открывает что-то новое и интересное.
Здесь даже название говорит о том, что это место стоит посетить туристу. Однако, кроме фонтана и пары лавочек на площади ничего нет. Более того, в жаркую погоду там негде укрыться от солнца, что создает дискомфорт для туристов.
«Многие ждут в этой локации чего-то исторического, каких-то старинных объектов, но с этим там не густо. Даже пофотографироваться не с чем. Но! Там есть театр с нашими потрясающими артистами, вот туда и нужно идти», — советует экскурсовод.
Заменив целенаправленный поход на площадь посещением театра, вы убьете сразу двух зайцев — познакомитесь с тюменскими постановками и побываете на площади. так впечатления будут куда ярче и приятнее.
Примечательно, что Центральную площадь многие туристы путают с Цветным бульваром и потому ожидают увидеть парк аттракционов и красивейший фонтан. Однако кроме памятника Ленину и зданий областной думы и правительства любоваться там нечем.
«Мы вот такие локации все заменяет прогулкой по Республике! Нет смысла туда идти целенаправленно, интересно лишь пройти мимо и оценить архитектуру, но задерживаться мало кто захочет», — говорит Захарова.
Она советует вместе с прогулкой по Республике заглянуть на улицу Дзержинского, где, особенно вечером, часто выступают уличные артисты, гуляют горожане и организуются массовые мероприятия. По мнению Захаровой, эта улица сейчас также отражает дух современного города и является куда более привлекательной для туристов, чем Центральная площадь.
Ожидаемо туристы хотят увидеть уникальную тюменскую набережную и, наслушавшись рассказов о ее величии, планируют пройти ее от начала до конца с двух сторон, забежав еще и на мост Влюбленных. Однако экскурсовод советует от такого плана отказаться и не тратить часы на дневную прогулку по бетону.
«Набережную и мост Влюбленных нужно обязательно увидеть вечером. А потому днем туда идти не особо выгодно. Лучше всего прийти на закате и увидеть, как включается подсветка — это пик красоты объекта. Как показывает практика, многие туристы, которые хотят пройти набережную целиком, потом жалуются на усталость и не получают именно ярких впечатлений от туристического дня», — объясняет Захарова.
А потому от посещения этого туристического объекта отказываться не стоит. Специалист советует лишь пересмотреть время посещения, чтобы набережная стала завершением туристического дня и гармонично дополнила букет впечатлений от Тюмени.