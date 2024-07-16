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В трех районах Тюменской области откроются кинозалы

В трех районах Тюменской области откроются кинозалы

16 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI
Кинозалы будут открыты по нацпроекту «Культура». Районы получат финансовую поддержку на закупку оборудования.

В Тюменской области в рамках нацпроекта «Культура» появятся три новых кинозала. Финансовую поддержку на их открытие получат объединение «Исток» в Абатском районе, центр культуры Армизонского района и клубная система Вагайского района, сообщил губернатор Александр Моор.

«Средства пойдут на покупку современного оборудования: проекторов, акустических систем, экранов. Это даст возможность жителям небольших населенных пунктов увидеть новинки кинопроката», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.
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Сейчас в регионе действуют более 90 кинозалов. 17 из них переоборудованы за счет субсидий «Фонда кино».

Ранее «Наш город» писал, что за полгода тюменские кинотеатры заработали 292 миллиона рублей. По сборам они занимают второе место среди городов.

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