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Кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода

Кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода

10 июля 2024, 03:15
Фото: 1MI
По сборам тюменские кинотеатры занимают второе место. Самые высокие сборы — во Владивостоке.

За первое полугодие 2024 года тюменские кинотеатры заработали 292.4 миллиона рублей. По сборам среди городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек они занимают второе место, сообщили в Фонде кино.

Первое место в этой категории занимает Владивосток. Там кинотеатры за полгода заработали 301 миллион рублей. На последнем месте — Кемерово, кинотеатры в этом городе заработали 82 миллиона. В целом по стране самые большие сборы в кинотеатрах Москвы — 4.3 миллиарда рублей, Московской области — 2.1 миллиарда и Санкт-Петербурга — 1.7 миллиарда.

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По сравнению с первым полугодием 2023 года, в этом году сборы тюменских кинотеатров выросли на 16,7%. При этом количество зрителей сократилось на 1,87% — до 847 тысяч человек. Средняя стоимость билета составила 345 рублей. Лидерами проката стали российские фильмы — «Холоп 2», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль».

«Кинотеатрам необходимы активные усилия продюсерских компаний по рекламному продвижению фильмов. Давно понятно, что сами по себе зрители в кино не придут, особенно на незнакомые релизы. Однако для их привлечения сейчас, к сожалению, не делается почти ничего», — рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский РБК.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени ищут актеров с древнерусской внешностью. Кастинг объявили создатели фильма «По щучьему велению».

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#Любовь Селезнева#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Кино#Фильм#Новости тюмени#Кинотеатры
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