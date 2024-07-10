Кинотеатры Тюменской области заработали 292 млн рублей за полгода

По сравнению с первым полугодием 2023 года, в этом году сборы тюменских кинотеатров выросли на 16,7%. При этом количество зрителей сократилось на 1,87% — до 847 тысяч человек. Средняя стоимость билета составила 345 рублей. Лидерами проката стали российские фильмы — «Холоп 2», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль».