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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Астролог разделил Тюмень по знакам зодиака.

Тюмень астрологическая: гадалка сопоставила районы города со знаками зодиака

15 июля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Астролог разделил Тюмень по знакам зодиака.

Астролог разделил Тюмень по знакам зодиака

У каждого района Тюмени свой характер, это точно знают местные жители. И по мнению астролога Дарьи Есиной, они вполне схожи с 12 известными созвездиями. А потому гадалка решилась на астрологическое хулиганство и присвоила районом города знаки зодиака, чтобы показать, кому они подойдут.

Овен — жадная до адреналина Олимпийская

Фото: Изображение Midjourney

Не каждый осмелится ночью пройтись по дворам микрорайонов, расположенных вдоль улицы Олимпийский. В нашем астрологическом эксперименте этот район ассоциируется со своевольностью и тягой к острым ощущениям. При том эта часть города благоволит предприимчивости, пусть и не на особо в высоком уровне. Местные жители точно знают, где найти денег до зарплаты.

Телец — домашние «Микроши»

Фото: Изображение Midjourney

Микрорайоны на улице Широтной — обитель терпеливости и трудолюбия. Романтика, чувственность и тяга к творчеству пронизывают этот район. Возможно поэтому именно там собираются местные квадроберы. Также микрорайоны отличаются стремлением к стабильности и спокойствию и подходят для размеренной семейной жизни.

Близнецы — изменчивый Дом Обороны

Фото: Изображение Midjourney

Этот район является пристанищем для любителей путешествовать и пробовать новое. Здесь может ощущаться атмосфера непостоянства, однако и в этом есть свой шарм. Даже в самых обычных и на первый взгляд устаревших вещах Дома Обороны кроется небывалое обаяние, а потому ценители необычного искусства точно его оценят.

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Рак — домашнее Плеханово

Фото: Изображение Midjourney

В этом районе, наоборот, путешествовать не особо любят. Район больше располагает к уютному и домашнему времяпрепровождению. Также Плеханово — место крайне гостеприимное, хотя также району свойственная некоторая замкнутость и неоднородность. Если вы цените домашний отдых и склонны к модели поведения, присущей интровертам, то вам Плеханово придется как нельзя кстати.

Лев — самолюбивый Центр

Вся роскошь и пафос собранны именно здесь. Лев любит себя показать и продемонстрировать свое превосходство, прямо как центр Тюмени. Здесь царит светская атмосфера и собраны разные характеры в разнородном и динамичном пространстве. Если вы готовы соответствовать пафосу района и любите шумные вечеринки, то центр точно для вас.

Фото: Изображение Midjourney

Дева — капризная Зарека

этот район постоянно старается стать лучше. Очень трепетно здесь относятся к порядку и мелким деталям. Любят здесь и критику, в частности вышеуказанного центра города, ведь, как говорят жители Зареки «это новый центр Тюмени». Да, есть шлейф зависти в этом районе в частности из-за его неоднородности. Если вы любите посплетничать и обладаете особой скрупулезностью, то добро пожаловать в Зареку.

Фото: Изображение Midjourney
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Весы — дружелюбный Восточный

Фото: Изображение Midjourney

Сострадание и нежность пропитывают микрорайоны МЖК, Суходолье и другие части Восточного. Здесь трепетно относятся к семейным ценностям, но также делают упор и на творчество. В Восточном стремятся к простым удовольствиям и комфорту, если вы ценитель тех же вещей, то этот район вас точно подойдет.

КПД — загадочный Скорпион

Фото: Изображение Midjourney

Решимость, тайны и стремление к власти. Эти три вещи описывают явно относящийся к созвездию Скорпиона район КПД. Это место очень загадочно и люди к нему относятся неоднозначно. Но местным жителям такая позиция окружающих очень удобна. Если вы хотите быть посвященным в эту тайну, забегайте на КПД.

Стрелец — творческие и соблазнительные районы Ново-Патрушево

Фото: Изображение Midjourney

Творческие проявления и тяга ко всему яркому и новому очень характерны для жителей Патрушева и Ново-Патрушево. Страсть, гибкость и предприимчивость буквально витают в воздухе. Однако, чтобы жить здесь нужно обладать особой смелостью. Если вы готовы к буре красок и эмоций этого района, то он вам понравится.

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Войновка — смелый Козерог

Фото: Изображение Midjourney

Здесь особое внимание уделяется порядку и соблюдению традиций, причем часто в непривычных для обычного человека категориях. Здесь важно быть вежливым, иначе можно столкнуться с небывалой решительностью и негодованием. Здесь люди стремятся к безопасности и ориентированы на избегание драматических ситуаций. Если вы достаточно аккуратны и сможете прочувствовать эту культуру, то обязательно приезжайте.

Лесобаза — отчужденный Водолей

Фото: Изображение Midjourney

Изобретательность и независимость отличает этот район от других. Также место достаточно капризное и требовательное, а потому требует соответствия или терпения. Здесь чувствуется дух новаторства, если вы готовы быть двигателем перемен, то вас тут встретят с распростертыми объятиями.

ММС — чувствительные Рыбы

Фото: Изображение Midjourney

Рыбы всегда склонны к мученичеству, отчасти, как и район ММС. Район пропитан атмосферой эскапизма, но в то же время мечтательностью и жаждой чего-то нового. Здесь живут люди нежные и добрые, пусть и немного замкнутые. А потому, если вы человек спокойный и тихий, то вам сюда.

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