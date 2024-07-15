Тюмень астрологическая: гадалка сопоставила районы города со знаками зодиака

Рыбы всегда склонны к мученичеству, отчасти, как и район ММС. Район пропитан атмосферой эскапизма, но в то же время мечтательностью и жаждой чего-то нового. Здесь живут люди нежные и добрые, пусть и немного замкнутые. А потому, если вы человек спокойный и тихий, то вам сюда.