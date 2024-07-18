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На территории лесопарка «Затюменский» появятся теплая стоянка и амфитеатр

В экопарке «Затюменский» построят теплую стоянку

18 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI

На территории лесопарка «Затюменский» появятся теплая стоянка и амфитеатр

Проект второго этапа благоустройства территории, прилегающей к лесопарку «Затюменский», получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация опубликована на ГИС Единый государственный реестр заключений.

Указано, что разработкой проектной документации занимались ООО «Тюменгеотехальянс» и ООО «Крафт Групп». Контракт с компаниями на сумму 15 миллионов рублей был заключен в 2022 году.

Согласно проекту, на прилегающей к экопарку территории разместят хоккейный корт, велопрокат, теплую автостоянку, оборудуют поле для мини-футбола, построят амфитеатр, административное здание и кофейню.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени может появиться бесплатный общегородской пляж. Его планируют оборудовать на берегу реки Туры.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Парк#Затюменский парк
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