В экопарке «Затюменский» построят теплую стоянку

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Указано, что разработкой проектной документации занимались ООО «Тюменгеотехальянс» и ООО «Крафт Групп». Контракт с компаниями на сумму 15 миллионов рублей был заключен в 2022 году.
Согласно проекту, на прилегающей к экопарку территории разместят хоккейный корт, велопрокат, теплую автостоянку, оборудуют поле для мини-футбола, построят амфитеатр, административное здание и кофейню.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени может появиться бесплатный общегородской пляж. Его планируют оборудовать на берегу реки Туры.