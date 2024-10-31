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Арбитраж

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2024
Арбитражи октября: усыновление французами, разлив битума и шокирующие платежки
31 октября, 05:31
Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро
31 июля, 06:09
Компания из Брянска обвинила «Запсибгазпром-Газификация» в своем банкротстве
Представители компании заявили, что тюменская организация задолжала по договорам об оказании услуг. Это привело к потере репутации и иску в 700 миллионов рублей.
19 июля, 05:20
Арбитражи мая: молоко против природы, депутат против предпринимателя и богатства НПЗ
31 мая, 04:53
Тюменский молочный гигант нанес ущерб природе на сотни миллионов рублей
К тюменской производственной компании «Молоко» в Арбитражном суде зарегистрирован иск на 339 миллионов рублей. Об этом свидетельствует картотека дел.
23 мая, 15:00
Арбитражи апреля: суд с «Вконтакте», хитрые закупки администрации и бизнес-должники
27 апреля, 07:00
Компания, сорвавшая стройку обхода Тюмени, получила новый иск в ХМАО
С компании «Мострострой-11», которая зарегистрирована в Сургуте и сорвала срок завершения реконструкции обхода Тюмени, потребовали около 11 млн рублей.
26 апреля, 10:37
Арбитражи марта: страусиная победа, яйца с антибиотиками и премия самому себе
29 марта, 05:55
2023
Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот
29 декабря 2023, 09:31
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
27 октября 2023, 06:22
Арбитражи августа: охранники-нелегалы, замерзающие дети и обман на 2,5 млрд рублей
31 августа 2023, 07:36
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
30 июня 2023, 07:46
Арбитражи мая: свиньи-банкроты, налоги завода главы Антипинского НПЗ и 1 млрд долга
31 мая 2023, 08:07
Тюменский подрядчик отказался от контракта по сносу домов в городе
4 мая 2023, 11:50
Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот
28 апреля 2023, 07:42
Налоговая снова массово банкротит тюменские строительные компании
31 марта 2023, 10:13
Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего
31 марта 2023, 07:40
Из-за банкротства тюменской фирмы кожвендиспансер может остаться без лекарств
15 марта 2023, 11:13

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