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Ненефтегазовой сектор уступил «оборонке» в борьбе за кадры, нефтяники еще держатся

Сфера услуг VS заводы: почему работники бегут из богатой Тюмени в нищий Курган?

18 июля 2024, 09:01
Фото: 1MI
Ненефтегазовой сектор уступил «оборонке» в борьбе за кадры, нефтяники еще держатся

Сотрудники сферы услуг бегут из богатой Тюмени в нищий Курган

Борьба за кадры и миграция между регионами России усиливается. Профессор МГУ Наталья Зубаревич в очередном своем обзоре заявила, что ненефтегазовый сектор Тюменской области стал проигрывать в гонке зарплат бедным регионам — Курганской и Челябинской областям.

Последние два года в регионах России идет настоящая гонка за кадры. Предприятия всеми силами стараются удержать сотрудников, поднимая уровень заработной платы. Однако не все компании выдерживают испытание деньгами.

«Поехали обратно в свой Курган»

По словам экономиста-географа Натальи Зубаревич, даже бизнес в привлекательной Тюменской области (в регионе, где достаточно хорошие зарплаты и высокий уровень жизни) сдал свои позиции.

«Мне жаловались люди из Тюменской области <…> Они говорят, что у них была большая миграция, но поскольку в Тюменской области оборонки почти нет, мужчины средних возрастов, синие воротнички, поехали обратно в свои Курган и Челябинск, потому что там предлагают более конкурентную заработную плату», — пояснила экономист-географ Наталья Зубаревич.

Она пояснила, что чаще всего в Тюменской области предпочтение заводам отдают сотрудники сферы услуг. Что касается нефтяников и газовиков ХМАО и ЯНАО, то там нефтяные гиганты пока могут удерживать специалистов. На предприятиях продолжается достаточно быстрый рост зарплаты, хотя сам объем производств уже стагнирует.

«Поскольку рынок весь растет, приходится поднимать заработную плату, поэтому идет рост в регионах тюменской матрешки — на ХМАО и даже на Ямале», — подчеркивает Зубаревич.
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Эксперт поясняет, что на Ямале сегодня «Газпром» и «Газпром-нефть» переживают не лучшие времена, но зарплаты там пока продолжают расти. И вполне вероятно, что еще даже сохраняется миграция между регионами «тюменской матрешки» (когда из Тюмени едут на заработки в ЯНАО).

Кто победит: промышленность Кургана или нефтянка большой Тюменской области?

Если раньше люди из поселков Курганской и Челябинской областей выбирались в регионы «тюменской матрешки» на заработки, то теперь эти процессы сокращаются. Причина в том, что появились места работы в своих регионах.

Только в Курганской области, по словам Натальи Зубаревич, в этом году рост заработной платы составил +38%. Это в два раза больше, чем в Тюмени. Однако даже этот рост не может закрыть образовавшуюся потребность. Поэтому промышленные предприятия и дальше будет повышать зарплату. Сможет ли нефтянка выдержать такой натиск и сохранить вахтовиков — вопрос, который волнует не только предприятия, но и экспертов.

По мнению Зубаревич, крупные добывающие предприятия еще смогут конкурировать, а вот средние и мелкие, скорее всего, проиграют. Как вероятный прогноз — будет повышаться стоимость иностранной рабочей силы, как это было со строительной отраслью, когда из-за нехватки рабочих мигрантам повысили зарплату вдвое.

«Все регулируется через зарплату, мы с вами, как это многим не кажется странным, до сих пор находимся хоть и в такой кривой, но рыночной экономике», — заключает эксперт.
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Ранее сообщалось, что в Тюмени стали чаще срывать автобусные рейсы и качество перевозок ухудшилось.

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