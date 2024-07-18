Сфера услуг VS заводы: почему работники бегут из богатой Тюмени в нищий Курган?

Только в Курганской области, по словам Натальи Зубаревич, в этом году рост заработной платы составил +38%. Это в два раза больше, чем в Тюмени. Однако даже этот рост не может закрыть образовавшуюся потребность. Поэтому промышленные предприятия и дальше будет повышать зарплату. Сможет ли нефтянка выдержать такой натиск и сохранить вахтовиков — вопрос, который волнует не только предприятия, но и экспертов.