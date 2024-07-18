Бастрыкин заинтересовался мигрантами, выгоняющими детей со спортплощадки в Тюмени

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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По словам горожан, ежедневно после семи часов вечера на волейбольную площадку, расположенную в сквере Гимназистов, приходит компания взрослых людей, в числе которых мигранты, и просто вытесняют ребят с игрового поля.
«В сквере Гимназистов, на Холодильной, по вечерам детям невозможно поиграть в волейбол — их вытесняют. Детям место не уступают. Играют, не прекращая до позднего вечера», — сообщили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники полиции нагрянули с рейдом в одно из любимых заведений иностранцев в областной столице — кафе Туркистан. Мероприятие состоялось 13 июля, когда в заведение проходил open air. В итоге вечеринка была сорвана — после проверки документов гостям пришлось разойтись по домам.