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Бастрыкин заинтересовался мигрантами, играющими на детской площадке в Тюмени

Бастрыкин заинтересовался мигрантами, выгоняющими детей со спортплощадки в Тюмени

18 июля 2024, 05:55
Фото: Русский Корпус

Бастрыкин заинтересовался мигрантами, играющими на детской площадке в Тюмени

Председатель Следственного комитета России взял под личный контроль ход проверки по нарушению прав несовершеннолетних. В настоящее время ее проводят тюменские следователи.
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Дети

По словам горожан, ежедневно после семи часов вечера на волейбольную площадку, расположенную в сквере Гимназистов, приходит компания взрослых людей, в числе которых мигранты, и просто вытесняют ребят с игрового поля.

«В сквере Гимназистов, на Холодильной, по вечерам детям невозможно поиграть в волейбол — их вытесняют. Детям место не уступают. Играют, не прекращая до позднего вечера», — сообщили тюменцы.
Фото: Русский Корпус

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники полиции нагрянули с рейдом в одно из любимых заведений иностранцев в областной столице — кафе Туркистан. Мероприятие состоялось 13 июля, когда в заведение проходил open air. В итоге вечеринка была сорвана — после проверки документов гостям пришлось разойтись по домам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Новости тюмени#Александр Бастрыкин
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