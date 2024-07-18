Бастрыкин заинтересовался мигрантами, выгоняющими детей со спортплощадки в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники полиции нагрянули с рейдом в одно из любимых заведений иностранцев в областной столице — кафе Туркистан. Мероприятие состоялось 13 июля, когда в заведение проходил open air. В итоге вечеринка была сорвана — после проверки документов гостям пришлось разойтись по домам.