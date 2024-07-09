Предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С начала года средняя предлагаемая зарплата в Тюмени выросла на 19% — с 52.6 до 62.8 тысячи рублей. Самую большую прибавку к зарплате получили представители сферы безопасности: их заработок вырос на 41% — до 52.6 тысячи, сообщили аналитики hh.ru.
Также заметно выросли зарплаты в производственной сфере и среди рабочего персонала. В вакансиях из этих областей предлагаемая зарплата увеличилась на 29% — до 100 тысяч и 98.6 тысяч рублей соответственно.
Зарплаты в сфере строительства выросли с начала года на 28% — до 102 тысяч рублей. Заметнее всего увеличились зарплатные предложения для разнорабочих (+64%), геодезистов (+29%) и инженеров по эксплуатации (+22%).
Ранее «Наш город» писал, что Тюмень вошла в топ-3 городов по зарплатам отраслям. Самую высокую зарплату получают специалисты добывающей отрасли.