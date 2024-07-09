Предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%

С начала года средняя предлагаемая зарплата в Тюмени выросла на 19% — с 52.6 до 62.8 тысячи рублей. Самую большую прибавку к зарплате получили представители сферы безопасности: их заработок вырос на 41% — до 52.6 тысячи, сообщили аналитики hh.ru.