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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

Предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%

Предлагаемые зарплаты в Тюмени выросли с начала года на 19%

9 июля 2024, 04:26
Фото: 1MI
Средняя предлагаемая зарплата достигла 62.8 тысячи рублей. Самую большую прибавку к зарплате получили работники из сферы безопасности.

С начала года средняя предлагаемая зарплата в Тюмени выросла на 19% — с 52.6 до 62.8 тысячи рублей. Самую большую прибавку к зарплате получили представители сферы безопасности: их заработок вырос на 41% — до 52.6 тысячи, сообщили аналитики hh.ru.

Также заметно выросли зарплаты в производственной сфере и среди рабочего персонала. В вакансиях из этих областей предлагаемая зарплата увеличилась на 29% — до 100 тысяч и 98.6 тысяч рублей соответственно.

Фото: hh.ru

Зарплаты в сфере строительства выросли с начала года на 28% — до 102 тысяч рублей. Заметнее всего увеличились зарплатные предложения для разнорабочих (+64%), геодезистов (+29%) и инженеров по эксплуатации (+22%).

Ранее «Наш город» писал, что Тюмень вошла в топ-3 городов по зарплатам отраслям. Самую высокую зарплату получают специалисты добывающей отрасли.

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