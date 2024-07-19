154 женщины в Тюменской области избавились от детей с патологиями развития

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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В Тюменской области 154 женщины сделали аборт после того, как у плода были выявлены патологии в развитии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на доклад властей.
За 2023 год перинатальную диагностику аномалий развития плода прошли 14 692 тюменки на сроке до 14 недель беременности, что составило 94% от взятых на учет на данном сроке. В результате диагностики у 74 плодов выявили хромосомные патологии, еще у 408 — анатомические дефекты.
В прошлом году в Тюменской области родились два ребенка с особенностями. У одного отсутствовала кисть руки, у другого — почка. Иногда такие патологии нельзя зафиксировать даже во время УЗИ.
Ранее «Наш город» рассказал, почему в Тюменской области умирают младенцы. В 2021–2023 годах младенческая смертность в регионе составила 3.8 случая на 1000 детей до года.