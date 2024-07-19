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На пост главы Тобольска претендуют четыре человека

На пост главы Тобольска претендуют четыре человека

19 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI
Сегодня, 19 июля, последний день подачи заявок. Нового главу выберут 30 июля.
Сюжет
Выборы

Сегодня, 19 июля, последний день подачи заявок на участие в конкурсе на должность главы Тобольска. На этот пост претендуют четыре человека, сообщили в городской думе «Вслух.ру».

Имена кандидатов в думе называть не стали, ссылаясь на закон о персональных данных. Однако там уточнили, что кандидатур, которым было бы отказано в участии в конкурсе, не было.

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На данный момент известно, что на пост претендует участник СВО Анатолий Климов. Также, утверждают инсайдеры, документы подавал замглавы Тюмени Петр Вагин.

Имя нового главы Тобольска станет известно 30 июля. В конкурсную комиссию вошли Михаил Никитин, Марат Ражев, Андрей Ходосевич и Людмила Останина.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске коммунисты остались без памятника Ленину. Последний из четырех памятников снесли около года назад.

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