На пост главы Тобольска претендуют четыре человека

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Сегодня, 19 июля, последний день подачи заявок на участие в конкурсе на должность главы Тобольска. На этот пост претендуют четыре человека, сообщили в городской думе «Вслух.ру».
Имена кандидатов в думе называть не стали, ссылаясь на закон о персональных данных. Однако там уточнили, что кандидатур, которым было бы отказано в участии в конкурсе, не было.
На данный момент известно, что на пост претендует участник СВО Анатолий Климов. Также, утверждают инсайдеры, документы подавал замглавы Тюмени Петр Вагин.
Имя нового главы Тобольска станет известно 30 июля. В конкурсную комиссию вошли Михаил Никитин, Марат Ражев, Андрей Ходосевич и Людмила Останина.
Ранее «Наш город» писал, что в Тобольске коммунисты остались без памятника Ленину. Последний из четырех памятников снесли около года назад.