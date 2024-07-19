Стоимость ОСАГО снизилась в Тюменской области

За полгода количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 3,8% — до 242.2 тысячи против 233.3 тысячи в прошлом году. Несмотря на то, что стоимость страховки снизилась, средняя выплата выросла на 9,2% — с 80.7 до 88.2 тысячи рублей.