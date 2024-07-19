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Стоимость ОСАГО снизилась в Тюменской области

Стоимость ОСАГО снизилась в Тюменской области

19 июля 2024, 04:04
Фото: 1MI
За полгода количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 3,8%. Несмотря на то, что стоимость страховки снизилась, средняя выплата выросла на 9,2%.

В первом полугодии 2024 года средняя стоимость ОСАГО в Тюменской области снизилась до 7 777 рублей. Это на 2,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в «Российском союзе автостраховщиков» РБК Тюмень.

За полгода количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 3,8% — до 242.2 тысячи против 233.3 тысячи в прошлом году. Несмотря на то, что стоимость страховки снизилась, средняя выплата выросла на 9,2% — с 80.7 до 88.2 тысячи рублей.

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«Такая ситуация обусловлена высокой конкуренцией между страховщиками за безубыточных автовладельцев, появившейся благодаря реформе тарифообразования в ОСАГО, а также более аккуратному поведению участников дорожного движения в результате реформы, учитывающей стаж безаварийного вождения», — пояснили в РСА.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают кроссовер по цене трех коттеджей. За автомобиль 2023 года выпуска владелец просит почти 30 миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Страхование#ОСАГО
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