Стоимость ОСАГО снизилась в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
В первом полугодии 2024 года средняя стоимость ОСАГО в Тюменской области снизилась до 7 777 рублей. Это на 2,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в «Российском союзе автостраховщиков» РБК Тюмень.
За полгода количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 3,8% — до 242.2 тысячи против 233.3 тысячи в прошлом году. Несмотря на то, что стоимость страховки снизилась, средняя выплата выросла на 9,2% — с 80.7 до 88.2 тысячи рублей.
«Такая ситуация обусловлена высокой конкуренцией между страховщиками за безубыточных автовладельцев, появившейся благодаря реформе тарифообразования в ОСАГО, а также более аккуратному поведению участников дорожного движения в результате реформы, учитывающей стаж безаварийного вождения», — пояснили в РСА.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают кроссовер по цене трех коттеджей. За автомобиль 2023 года выпуска владелец просит почти 30 миллионов рублей.