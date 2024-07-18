Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек

Что делать? Важно понимать, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов отключение электричества допускается не больше, чем на 2 часа, если существует два независимых источника питания или не более, чем на 24 часа — если такой источник только один. И за каждый час отсутствия электричества свыше допустимого периода отключения размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% от месячной платы. А потому заставить застройщика вернуть вам электричество вы не можете, но снизить плату за услугу — вполне.