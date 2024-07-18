Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В буклетах застройщиков всегда особое внимание уделяется качеству. Строители обещают, что будут использовать инновационные материалы и технологии, чтобы обеспечить клиента качественным жильем. Однако вера в такие обещания часто разбивается о реальность при приемке квартиры.
«Строят ни пойми из чего. Кирпичные стены зимой промерзают! Появляется конденсат, а за ним и плесень в квартирах», — рассказывает тюменка Елена.
Часто обладатели квартир в новостройках жалуются на то, что в квартирах холодно. При проведении экспертизы часто оказывается, что теплоизоляция пола или лоджии не соответствует нормам.
Другая проблема — шумоизоляция. Жильцы новостроек часто говорят о том, что они могут слышать, как соседи ходят, готовят и шепчутся. Инженер-строитель Илья Новиков объяснил это использованием монолитных перекрытий, которые прекрасно передают все звуки.
«Причиной также может быть нарушение технологий строительство или, например, использование газобетонных блоков меньшей ширины, чем необходимо. Квартиры, которые покупаются без отделки вовсе сдаются без шумоизоляционного слоя. Его жильцы должны уложить самостоятельно», — объяснил специалист.
Также специалист рассказал о том, что некоторые застройщики экономят на межквартирных перегородках и заливают их «пеной». Иногда, если вытащить розетку с монтажной коробкой, можно буквально увидеть квартиру соседей.
Что делать? Специалист компании по приемке жилья Иван Есин говорит о том, что при обнаружении проблем с теплоизоляцией собственник имеет право обязать застройщика привести квартиры в нормативное состояние, при отказе добиться этого можно через суд. При проблемах с шумоизоляцией важно вычленить проблему, если они связана с нарушением технологий постройки, то ответственность снова можно возложить на застройщика. Если же нарушений не обнаружено, то вы можете самостоятельно оборудовать квартиру шумоизоляцией.
Иногда ожидания новоселов вовсе не соответствуют действительности, так как изначально был указан один план квартиры, а по факту собственники получили другой. Так в одном из жилых комплексов жильцам, оформившим ремонт от застройщика обещали установить кондиционер в кухне-гостинной. При приемке у многих система оказалась в другой комнате, которую собственники планировали под детскую. Застройщик объяснил свой промах тем, что строители установили коробы и сливы в другом месте, а потому пришлось таким образом решить проблему.
Причем проблемы с нарушением плана строительства встречаются очень часто и иногда кажутся абсурдными.
«Какое-то время работала на заводе ЖБИ. Расскажу такую ситуацию — ржали всём заводом. Многоквартирник в 14 этажей с техническим помещениями в цоколе, дом практически симметричный. Построили цоколь, перекрыли его и нужно было в одном из помещений цоколя то ли отверстия под инженерку провести, то ли сами инженерные работы. Так вот квалифицированные рабочие полностью замуровали помещение, т. е. в нужном месте не поставили панель с проёмом, а поставили глухую стену. Пришлось разбирать перекрытие, и менять стеновую панель на правильную. Не умеют ценные специалисты читать чертежи, да и среди проектировщиков полно студентов», — рассказала «Нашему городу» тюменка.
Также тюменцы часто замечают, что электричество оказывается подведенным не туда, куда планировалось изначально из-за чего страдает эргономика посещения.
Что делать? В таких случаях ответственность полностью лежит на застройщике и собственник имеет право, в том числе и через суд, обязать строителей привести квартиру в соответствие с изначальным планом.
Отчасти эту проблемы мы уже затронули, но окна в новостройках — это источник целого ряда проблем. Иногда жильцы получают уже исцарапанные, покосившиеся и необорудованные необходимой фурнитурой окна. Новоселы жалуются, что на окнах часто собирается конденсат, а пластиковые конструкции вовсе не удерживают тепло в квартире.
Как объяснил инженер Новиков, зачастую застройщики экономят на стеклопакетах и порою их устанавливают с нарушением технологии, отсюда и все проблемы.
Что делать? Даже акт приемки не может позволить застройщику отказаться от устранения проблемы, а потому смело оформляйте заявку и требуйте обещанного качества.
Также многим жильцам застройщики активно рекламируют собственные котельные, благодаря которым не придется 2 недели в году сидеть без воды и мыться в тазике. Обычно покупателям обещают, что существенно на оплату горячего водоснабжения и отопления это не повлияет, а порой говорят, что своя котельная будет обходиться даже дешевле. Но эти обещания в договоре не прописаны, а потому первая платежка вызывает у новоселов шок.
«Мы покупали квартиру со своей котельной в которой будет недорогой ценник за отопление. В конце концов 2500/Гкал. Потому что застройщик крутил свои махинации и людям по ушам ездил. Почему нельзя на федеральном уровне наказывать застройщиков за враньё? Ведь каждый третий страдает, а люди свои деньги вкладывают, берут ипотеки под бешеные проценты, горбатятся за это жильё до самого гроба, а защитить граждан некому», — негодует тюменка.
К тому же люди жалуются, что котельные в первое время часто выходят из строя и людям все равно приходится страдать от отсутствия горячей воды или отопления.
Что делать? Увы, повлиять на цену при наличии котельной в доме крайне проблематично. Оборудование котельной часто относится к общему имуществу собственников квартир, а потому собственники обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества.
Также часто у новоселов отключают электричество. Такая проблема обычно касается первых жильцов новых домов, получивших ключи в первой очереди. Обычно проблема связана с тем, что на объекте продолжают вести строительные работы по возведению остальных очередей комплекса и иногда строители случайно «вмешиваются» в существующие инженерные сети.
Что делать? Важно понимать, что согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов отключение электричества допускается не больше, чем на 2 часа, если существует два независимых источника питания или не более, чем на 24 часа — если такой источник только один. И за каждый час отсутствия электричества свыше допустимого периода отключения размер платы за коммунальную услугу снижается на 0,15% от месячной платы. А потому заставить застройщика вернуть вам электричество вы не можете, но снизить плату за услугу — вполне.