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Замглавы Тюмени Петр Вагин претендует на пост мэра Тобольска

Замглавы Тюмени Петр Вагин претендует на пост мэра Тобольска

16 июля 2024, 08:55
Фото: 1MI
Чиновник посетил Тобольск и подал документы в конкурсную комиссию. Ранее он заявлял, что не намерен покидать пост замглавы Тюмени.

Замглавы Тюмени Петр Вагин претендует на пост главы Тобольска. Он посетил Тобольск и подал документы в конкурсную комиссию, пишет Ura.ru.

«Вчера Петра Вагина видели в Тобольске. Он подал документы на участие в конкурсе за место главы города», — сообщает издание со ссылкой на инсайдера.
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В начале июля Вагин заявлял, что не намерен претендовать на должность мэра Тобольска. На данный момент у него один конкурент — участник СВО Анатолий Климов.

Ранее «Наш город» писал, что нового главу Тобольска выберут 30 июля. Сейчас пост врио мэра занимает Яна Зубова.

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