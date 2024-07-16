Замглавы Тюмени Петр Вагин претендует на пост мэра Тобольска

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Замглавы Тюмени Петр Вагин претендует на пост главы Тобольска. Он посетил Тобольск и подал документы в конкурсную комиссию, пишет Ura.ru.
«Вчера Петра Вагина видели в Тобольске. Он подал документы на участие в конкурсе за место главы города», — сообщает издание со ссылкой на инсайдера.
В начале июля Вагин заявлял, что не намерен претендовать на должность мэра Тобольска. На данный момент у него один конкурент — участник СВО Анатолий Климов.
Ранее «Наш город» писал, что нового главу Тобольска выберут 30 июля. Сейчас пост врио мэра занимает Яна Зубова.