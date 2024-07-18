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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Тюменцы шокированы ростом цен на образование.

Дорогая наука. Тюменцы шокированы ростом цен на образование

18 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
Тюменцы шокированы ростом цен на образование.

Тюменцы шокированы ростом цен на образование

Подходит к концу срок подачи документов в тюменские вузы. И многие уже понимают, что не проходят на бюджет, а значит придется отказываться от получения высшего образования в этом году или же искать средства на платное обучение. Большинство выбирает второй вариант, однако цены очень кусаются.

Еще в начале 2024 года Ассоциация негосударственных вузов РФ заявила, что высшие учебные заведения по всей стране поднимут стоимость обучения с нового учебного года на 10-12 процентов. Необходимость повышения цены объяснили общей инфляцией и соответствующей необходимостью повышения зарплаты сотрудникам.

Уже в этом году самое дешевое образование в Тюмени стоит 170 тысяч рублей в год. Несколько направлений по такой цене предлагает ТИУ.

В ТюмГУ цены стартуют от 186 тысяч рублей, по такой цене можно поступить на направление «Филология». К примеру в 2016 году в год эта программа стоила чуть менее 79 тысяч рублей. Другие вузы города предлагают более высокую минимальную стоимость обучения по программам.

Многие родители абитуриентов шокированы актуальными ценами и не понимают, чем такой скачок обусловлен. Тюменцы признаются, что на образование им приходится брать кредиты.

Однако, как объяснил «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин, рост цен закономерен и иначе руководство вузов поступить не могло.

«Дорожает все, в том числе и образование. Организация учебного процесса — дорогостоящая вещь. А потому в оплату образования закладывается оплата сотрудников, коммунальные расходы и в том числе льготные места, которых стало больше на фоне поддержки семей бойцов СВО», — объяснил экономист.

Он уверен, что дешевле, чем сейчас, образование уже не будет. Однако в нынешней обстановке диплом вуза необходим далеко не каждому, а потому стоит присмотреться также к средним учебным заведениям.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что директор тобольского департамента культуры подделал диплом о высшем образовании.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Образование#Цены#Вузы
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