Дорогая наука. Тюменцы шокированы ростом цен на образование

Тюменцы шокированы ростом цен на образование

Подходит к концу срок подачи документов в тюменские вузы. И многие уже понимают, что не проходят на бюджет, а значит придется отказываться от получения высшего образования в этом году или же искать средства на платное обучение. Большинство выбирает второй вариант, однако цены очень кусаются.