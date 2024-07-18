Миллион за «гранту»?! За сколько лет тюменцы могут накопить на автомобиль?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Лидерами рынка сейчас считаются российские автомобили и представители китайского автопрома. Причем АвтоВАЗ пока остается наиболее выгодным по цене, а потому машину отечественного производства взять с салона будет проще всего. Сейчас лидерами по продажам считаются машина марки Lada и их наиболее востребованные модели — Granta, Niva и Vesta.
Для подсчетов мы возьмем стоимость Lada Granta с боле-менее приемлемой комплектацией: кондиционер, аудиосистема и подогрев сидений. Такая машина в Тюмени стоит чуть более миллиона рублей.
Средняя зарплата в Тюмени — 70 тысяч рублей, а медианная — 40 тысяч рублей. Сначала подсчитаем срок для тех, кто зарабатывает меньше.
Если есть возможность откладывать 100% зарплаты в 40 тысяч рублей и цена на легендарный отечественный автомобиль остается фиксированной, то нужную сумму можно скопить за 25,5 месяцев, а это чуть более 2 лет.
А если же откладывать 50% такой же зарплаты, что более приближено к реалиям жизни, то на накопления придется потратить около 51 месяца, а это примерно 4 года и 2 месяца с учетом того, что за это время цена автомобиля останется прежней.
Добавим еще больше реализма и посчитаем, что откладывать на машину удается только 20% дохода. Тогда вы будете копить чуть менее 128 месяцев, а это 10 с половиной лет. Разумеется вероятность того, что за такой срок цена автомобиля не вырастет критически мала.
Но, если вы зарабатываете 70 тысяч рублей, то при возможности откладывать 100% зарплаты, вы получите заветную «гранту» через 14 с половиной месяцев, а это чуть больше года.
Если откладывать 50%, то вы накопите на машину за 2 с половиной года. А если закладывать на покупку машины только 20% дохода, то придется копить уже чуть более 6 лет.
«Объективно цена автомобиля будет расти и это стоит учитывать, а потому ориентироваться сразу стоит на цену, которая в половину выше текущей, тогда вы будете видеть более реальную ситуацию с накоплениями и ценообразованием», — советует финансовый аналитик Роман Жихарев.
Самый популярный китайский автомобиль — Chery Tiggo 7 Pro. Он стоит примерно в два раза дороже, причем даже в средней комплектации и с актуальной скидкой.
При доходе в 40 тысяч рублей и возможности откладывать всю зарплату, накопить на такую машину вы сможете за 4 с половиной года, что уже достаточно много и гарантирует серьезный скачок цена на автомобиль. При откладывании 20% зарплаты и вовсе придется потратить более 20 лет, что уже сложно назвать хорошей идеей.
Если же вы можете откладывать всю зарплату в 70 тысяч рублей, то за 2 с половиной года вы сможете купить машину по указанной выше цене. Но если откладывать получится только 20%, то срок увеличится почти до 13 лет.
«Мы можем говорить о том, что сейчас покупка автомобиля без привлечения кредита является практически невозможной. Учитывая, что цены на автомобили стабильно растут, то кредит кажется более реальным решением, отсюда и растет закредитованность населения», — говорит Жихарев.
Но подмогу тем, кто не хочет оформлять кредит и понимает, что копить 5-10 лет на машину с салона не хочется, приходит вторичный рынок. Здесь автомобиль можно найти по цене двух-трех медианных зарплат, оданко надо понимать, что за эти деньги не стоит ждать от машины многого.
Как говорит автоаналитик Сергей Нестеров, не стоит заглядываться на машины, которые стоят дешевле 300 тысяч рублей, если вы не хотите потратить всю жизнь на ее ремонт.
«За 300 тысяч можно на „вторичке“ найти приличную машину. Да, это будет что-то простенькое, но высока вероятность, что вполне рабочее. Хотя дополнительные вложения все же могут потребоваться. И обязательно нужно провести диагностику перед покупкой», — рекомендует аналитик.
На автомобиль, который стоит в районе 300 тысяч рублей реально накопить за 3 года, если откладывать по 20% зарплаты в 40 тысяч рублей. При том высока вероятность, что автомобили по такой цене будут на вторичном рынке и через 3 года. Если откладывать по 50% зарплаты, то накопить можно и за год и три месяца, что уже вполне посильно.
А если вы зарабатываете 70 тысяч рублей, то чуть более, чем за полтора года вы сможете купить себе неплохой автомобиль на вторичном рынке, если будете укладывать по 20% дохода. При возможности откладывать 50% на автомобиль, вы купите его уже через 8-9 месяцев.
Поэтому эксперты рекомендуют присмотреться ко вторичному рынку, если вы не готовы брать кредит и понимаете, что откладывать крупные суммы в 70-100 тысяч рублей у вас не получится.