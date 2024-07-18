Миллион за «гранту»?! За сколько лет тюменцы могут накопить на автомобиль?

На автомобиль, который стоит в районе 300 тысяч рублей реально накопить за 3 года, если откладывать по 20% зарплаты в 40 тысяч рублей. При том высока вероятность, что автомобили по такой цене будут на вторичном рынке и через 3 года. Если откладывать по 50% зарплаты, то накопить можно и за год и три месяца, что уже вполне посильно.