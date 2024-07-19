Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури обрушатся на Землю 20 и 21 июля. В субботу буря ожидается во второй половине дня — в промежуток с 15 до 18 часов ее мощность достигнет 4 баллов.
В воскресенье буря прогнозируется на период с 3 до 9 утра. В первые часы ее мощность будет достигать 5 баллов. Кроме того, в воскресенье не исключена вероятность сильного магнитного шторма — она оценивается в 20%.
Несмотря на то, что мощность магнитных бурь не достигнет своего максимума, метеозависимые люди все же могут ощутить неприятные симптомы — головную боль, слабость и апатию. Также возможны скачки артериального давления и обострение хронических заболеваний, сообщают «Новые известия».
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