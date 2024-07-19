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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

На Тюменскую область надвигаются магнитные бури

Выходные с болью: Тюмень накроют мощные магнитные бури

19 июля 2024, 07:11
Фото: Изображение Midjourney

На Тюменскую область надвигаются магнитные бури

Солнечная активность начала расти примерно с 12 июля. Из-за этого ближайшие выходные могут стать тяжелыми для метеозависимых тюменцев.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури обрушатся на Землю 20 и 21 июля. В субботу буря ожидается во второй половине дня — в промежуток с 15 до 18 часов ее мощность достигнет 4 баллов.

В воскресенье буря прогнозируется на период с 3 до 9 утра. В первые часы ее мощность будет достигать 5 баллов. Кроме того, в воскресенье не исключена вероятность сильного магнитного шторма — она оценивается в 20%.

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Несмотря на то, что мощность магнитных бурь не достигнет своего максимума, метеозависимые люди все же могут ощутить неприятные симптомы — головную боль, слабость и апатию. Также возможны скачки артериального давления и обострение хронических заболеваний, сообщают «Новые известия».

Ранее «Наш город» писал, что тюменским аллергикам угрожает трава. В воздухе фиксируется повышенная концентрация пыльцы.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Солнце#Магнитные бури#Магнитная буря#Метеозависимые люди
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