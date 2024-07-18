nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Суд заставил «Аэрофлот» дешево отвезти тюменцев в Пхукет

Суд заставил «Аэрофлот» дешево отвезти тюменцев в Пхукет

18 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI
Тюменский районный суд обязал «Аэрофлот» отвезти тюменцев на Пхукет из Екатеринбурга по низкой стоимости. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов дела, тюменцы купили билеты по маршруту Екатеринбург-Пхукет-Екатеринбург. Стоимость билетов составила почти 32 тысячи рублей на четверых человек.

Вскоре перевозчик аннулировал билетов, сославшись на «некорректное оформление». Тогда семья обратилась в суд.

Тюменцы потребовали отвезти их на курорт в другие выбранные даты, а также выплатить компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования истцов.

Массовый сбой у «Аэрофлота» с оформлением билетов из Екатеринбурга в Таиланд произошел в октябре 2023 года. Перевозчик аннулировал множество проездных документов.

Ранее «Наш город» сообщал, что «Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву. Вылеты будут выполняться ежедневно. Время в пути — 3 часа 5 минут.

Читайте также:
«Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в МосквуВ Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплатеВсе-таки запретят? Какое будущее прочат электросамокатам в Тюмени?
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Самолеты
Подпишитесь
Сфера услуг VS заводы: почему работники бегут из богатой Тюмени в нищий Курган?
Сегодня, 09:01
Дорогая наука. Тюменцы шокированы ростом цен на образование
Сегодня, 10:44
Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек
Сегодня, 05:53
Где истинная красота? Самые неудачные туристические места в Тюмени и чем их заменить
Сегодня, 08:21
Миллион за «гранту»?! За сколько лет тюменцы могут накопить на автомобиль?
Сегодня, 06:57
Урожая не будет! Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых
Сегодня, 10:47