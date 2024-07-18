Суд заставил «Аэрофлот» дешево отвезти тюменцев в Пхукет

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Как стало известно из материалов дела, тюменцы купили билеты по маршруту Екатеринбург-Пхукет-Екатеринбург. Стоимость билетов составила почти 32 тысячи рублей на четверых человек.
Вскоре перевозчик аннулировал билетов, сославшись на «некорректное оформление». Тогда семья обратилась в суд.
Тюменцы потребовали отвезти их на курорт в другие выбранные даты, а также выплатить компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования истцов.
Массовый сбой у «Аэрофлота» с оформлением билетов из Екатеринбурга в Таиланд произошел в октябре 2023 года. Перевозчик аннулировал множество проездных документов.
Ранее «Наш город» сообщал, что «Победа» анонсировала новые полеты из Тюмени в Москву. Вылеты будут выполняться ежедневно. Время в пути — 3 часа 5 минут.