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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплате

В Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплате

17 июля 2024, 13:23
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий в Тюменской области за 17 июля
Сюжет
Итоги

В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре

Средним показателем для Туры на середину июля является отметка в 170 сантиметров. Однако сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, меньше метра и с каждым днем он становится все ниже. Пока специалисты не видят предпосылок для восполнения Турой утерянных объемов воды.

Некоторые специалисты отмечают, что уровень воды заметнее всего снизился именно на территории Тюмени, в Свердловской области и на территории других субъектов Тюменской области, по словам гидролога Сергея Демченко, уровень воды существенно выше. Такое явление связывают активным водопользованием и повышенным потреблением воды тюменскими почвами.

Отходит от берегов. В Тюмени критически изменился уровень воды в Туре
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В Тюмени панируют создать бесплатный пляж

Глава Тюмени Максим Афанасьев вместе с чиновниками работает над вопросом создания бесплатного городского пляжа. Он отметил, что у администрации есть разные предложения по организации пляжного отдыха. Они прорабатываются экспертами различных ведомств.

Известно, что городской пляж может появиться на противоположном от аквапарка берегу. Там уже сделаны пробы воды, а сотрудниками ТОСЭР изучается дно песчаного карьера.

В Тюмени планируют создать бесплатный городской пляж
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Стало известно, почему в Тюмени умирают младенцы

Смертность младенцев в регионе составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Одна из самых распространенных причин смерти — врожденные аномалии.

В 2021–2023 годах младенческая смертность составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Главной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального периода, на которые приходится 47% случаев. Второе место занимают врожденные аномалии — 18,2%.

Стало известно, из-за чего в Тюменской области умирают младенцы
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Матери погибшего на СВО отказали в выплате

Житель Омутинского района погиб на СВО 14 февраля 2024 года. После смерти мужчины его родственникам пришлось судиться из-за выплат.

У бойца остались жена и двое детей, им были положены страховые выплаты и пособия. На них стала претендовать мать мужчины, хотя участия в воспитании сына она не принимала с его рождения. Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем и периодически уходила из дома. Суд встал на сторону супруги погибшего. Мать бойца признали утратившей право на получение выплат.

Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты
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Район Тюмени остался без автобусов

В Казанском районе возобновили автобусное сообщение между населенными пунктами. Жители муниципалитета с 15 июля оставались без пассажирских перевозок из-за расторгнутого с перевозчиком контракта — компания регулярно срывала рейсы.

Сейчас в районе организовали движение по некоторым маршрутам. Среди них:

маршрут №540 «Казанское — Грачи — Новоалександровка» на 5:35 ч. и на 18-00 ч. согласно утвержденного расписания;

временный маршрут №558 «Казанское — Викторовка ч/з Копотилово» в 05:10 и в 17:40 согласно временного расписания (на Викторовку только в сухую погоду);

маршрут №558 Д «Казанское — Викторовка» (временно ходит до д. Ельцово) в 18:15 согласно расписания.

В Тюменской области один из районов на двое суток остался без автобусов
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