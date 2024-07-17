В Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплате

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Средним показателем для Туры на середину июля является отметка в 170 сантиметров. Однако сейчас уровень воды в Туре, по оценке экспертов, меньше метра и с каждым днем он становится все ниже. Пока специалисты не видят предпосылок для восполнения Турой утерянных объемов воды.
Некоторые специалисты отмечают, что уровень воды заметнее всего снизился именно на территории Тюмени, в Свердловской области и на территории других субъектов Тюменской области, по словам гидролога Сергея Демченко, уровень воды существенно выше. Такое явление связывают активным водопользованием и повышенным потреблением воды тюменскими почвами.
Глава Тюмени Максим Афанасьев вместе с чиновниками работает над вопросом создания бесплатного городского пляжа. Он отметил, что у администрации есть разные предложения по организации пляжного отдыха. Они прорабатываются экспертами различных ведомств.
Известно, что городской пляж может появиться на противоположном от аквапарка берегу. Там уже сделаны пробы воды, а сотрудниками ТОСЭР изучается дно песчаного карьера.
Смертность младенцев в регионе составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Одна из самых распространенных причин смерти — врожденные аномалии.
В 2021–2023 годах младенческая смертность составила 3.8 случая на 1000 детей до года. Главной причиной младенческой смертности являются состояния перинатального периода, на которые приходится 47% случаев. Второе место занимают врожденные аномалии — 18,2%.
Житель Омутинского района погиб на СВО 14 февраля 2024 года. После смерти мужчины его родственникам пришлось судиться из-за выплат.
У бойца остались жена и двое детей, им были положены страховые выплаты и пособия. На них стала претендовать мать мужчины, хотя участия в воспитании сына она не принимала с его рождения. Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем и периодически уходила из дома. Суд встал на сторону супруги погибшего. Мать бойца признали утратившей право на получение выплат.
В Казанском районе возобновили автобусное сообщение между населенными пунктами. Жители муниципалитета с 15 июля оставались без пассажирских перевозок из-за расторгнутого с перевозчиком контракта — компания регулярно срывала рейсы.
Сейчас в районе организовали движение по некоторым маршрутам. Среди них:
маршрут №540 «Казанское — Грачи — Новоалександровка» на 5:35 ч. и на 18-00 ч. согласно утвержденного расписания;
временный маршрут №558 «Казанское — Викторовка ч/з Копотилово» в 05:10 и в 17:40 согласно временного расписания (на Викторовку только в сухую погоду);
маршрут №558 Д «Казанское — Викторовка» (временно ходит до д. Ельцово) в 18:15 согласно расписания.