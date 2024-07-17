В Тюмени названа причина гибели младенцев, а матери бойца СВО отказали в выплате

У бойца остались жена и двое детей, им были положены страховые выплаты и пособия. На них стала претендовать мать мужчины, хотя участия в воспитании сына она не принимала с его рождения. Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем и периодически уходила из дома. Суд встал на сторону супруги погибшего. Мать бойца признали утратившей право на получение выплат.