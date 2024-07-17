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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты

Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты

17 июля 2024, 06:14
Фото: 1MI
На выплаты претендовала супруга погибшего. С учетом определенных обстоятельств, суд встал на ее сторону.

Житель Омутинского района погиб на СВО 14 февраля 2024 года. После смерти мужчины его родственникам пришлось судиться из-за выплат.

У бойца остались жена и двое детей, им были положены страховые выплаты и пособия. На них стала претендовать мать мужчины, хотя участия в воспитании сына она не принимала с его рождения. Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем и периодически уходила из дома.

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Суд встал на сторону супруги погибшего. Мать бойца признали утратившей право на получение выплат.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме ребенок играл в прятки на заброшенной подстанции и погиб от удара током. Родителям мальчика выплатят более четырех миллионов рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погибшие#Единовременные выплаты#Выплаты#СВО#Участники СВО
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