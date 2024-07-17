Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Житель Омутинского района погиб на СВО 14 февраля 2024 года. После смерти мужчины его родственникам пришлось судиться из-за выплат.
У бойца остались жена и двое детей, им были положены страховые выплаты и пособия. На них стала претендовать мать мужчины, хотя участия в воспитании сына она не принимала с его рождения. Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем и периодически уходила из дома.
Суд встал на сторону супруги погибшего. Мать бойца признали утратившей право на получение выплат.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишиме ребенок играл в прятки на заброшенной подстанции и погиб от удара током. Родителям мальчика выплатят более четырех миллионов рублей.