Турник придавил школьницу, самолет не долетел до Тюмени, а людям дали опасное мясо

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Пассажиры самолета, направлявшегося в Тюмень из Москвы оказались в Челябинске. Неожиданную посадку пришлось совершить из-за малого запаса топлива на борту судна компании Utair. После заправки рейс вернулся к намеченному курсу и довез пассажиров до Тюмени.
Возможно и в выходные самолетам летать будет непросто. Проблемы ждут и тюменцев на земле. Метеорологи обещают, что 29 и 30 июня в городе выпадет месячная норма осадков. В субботу и в воскресенье город будут непрерывно атаковать ливни.
Не все тюменцы смогли поесть шаурму без опасности для здоровья. Специалисты Россельхознадзора выявили, что в заведениях «ШаурмаMIX», «Едатека.РФ» и «Садж» использовали мясо неизвестного происхождения — не продукт отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы.
Еще в марте первоклассница Сорокинской школы попала под турник, спортивный инвентарь упал прямо на маленькую девочку. Однако представители школы, хоть и доставили пострадавшую в больницу, свою вину в произошедшем полностью признавать не хотели, уверяя, что дети сами виноваты в случившимся. Однако прокуратура смогла взыскать с образовательного учреждения в пользу первоклассницы 100 тысяч рублей. Все же ответственность за здоровье ребенка во время учебного процесса несет школа.
В центре города будет еще на 3 платных парковки больше. К 15 августа они появятся на улицах Красина, Ленина, 25 Октября, платными станут участки, расположенные вблизи зданий по Орджоникидзе, 63, Республики, д. 129. Водителям придется платить от 20 до 50 рублей за каждый час стоянки. Однако это качается только парковки в период рабочего времени.
Сегодня, 28 июня, стало известно еще об одном бойце, погибшем в зоне СВО. Уроженец деревни Решетникова отправился на службу в декабре прошлого года и числился в мотострелковом батальоне. В апреле он получил смертельное ранение. Родные и близкие простились с военным в родной деревне.