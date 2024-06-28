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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Тюмени придавило школьницу, экстренно сел самолет и горожан накормили опасным мясом.

Турник придавил школьницу, самолет не долетел до Тюмени, а людям дали опасное мясо

28 июня 2024, 13:16
Фото: 1MI
Тюмени придавило школьницу, экстренно сел самолет и горожан накормили опасным мясом.
Дайджест главных событий в Тюменской области за 28 июня.
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Самолет, который не смог

Пассажиры самолета, направлявшегося в Тюмень из Москвы оказались в Челябинске. Неожиданную посадку пришлось совершить из-за малого запаса топлива на борту судна компании Utair. После заправки рейс вернулся к намеченному курсу и довез пассажиров до Тюмени.

Экстренная ситуация: самолету Utair не хватило топлива дотянуть до Тюмени
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Тюмени грозит затопление

Возможно и в выходные самолетам летать будет непросто. Проблемы ждут и тюменцев на земле. Метеорологи обещают, что 29 и 30 июня в городе выпадет месячная норма осадков. В субботу и в воскресенье город будут непрерывно атаковать ливни.

Готовьте резиновые сапоги: в Тюмени выпадет месячная норма осадков
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Опасное мясо

Не все тюменцы смогли поесть шаурму без опасности для здоровья. Специалисты Россельхознадзора выявили, что в заведениях «ШаурмаMIX», «Едатека.РФ» и «Садж» использовали мясо неизвестного происхождения — не продукт отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы.

В трех популярных тюменских ресторанах посетителей кормили опасным мясом
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100 тысяч за падение турника

Еще в марте первоклассница Сорокинской школы попала под турник, спортивный инвентарь упал прямо на маленькую девочку. Однако представители школы, хоть и доставили пострадавшую в больницу, свою вину в произошедшем полностью признавать не хотели, уверяя, что дети сами виноваты в случившимся. Однако прокуратура смогла взыскать с образовательного учреждения в пользу первоклассницы 100 тысяч рублей. Все же ответственность за здоровье ребенка во время учебного процесса несет школа.

Первоклассницу придавило турником в школе Тюменской области
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Больше платных парковок!

В центре города будет еще на 3 платных парковки больше. К 15 августа они появятся на улицах Красина, Ленина, 25 Октября, платными станут участки, расположенные вблизи зданий по Орджоникидзе, 63, Республики, д. 129. Водителям придется платить от 20 до 50 рублей за каждый час стоянки. Однако это качается только парковки в период рабочего времени.

Новые платные парковки появятся в Тюмени. Список улиц
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Трагическая утрата

Сегодня, 28 июня, стало известно еще об одном бойце, погибшем в зоне СВО. Уроженец деревни Решетникова отправился на службу в декабре прошлого года и числился в мотострелковом батальоне. В апреле он получил смертельное ранение. Родные и близкие простились с военным в родной деревне.

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