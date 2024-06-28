Турник придавил школьницу, самолет не долетел до Тюмени, а людям дали опасное мясо

Еще в марте первоклассница Сорокинской школы попала под турник, спортивный инвентарь упал прямо на маленькую девочку. Однако представители школы, хоть и доставили пострадавшую в больницу, свою вину в произошедшем полностью признавать не хотели, уверяя, что дети сами виноваты в случившимся. Однако прокуратура смогла взыскать с образовательного учреждения в пользу первоклассницы 100 тысяч рублей. Все же ответственность за здоровье ребенка во время учебного процесса несет школа.