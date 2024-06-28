Готовьте резиновые сапоги: в Тюмени выпадет месячная норма осадков

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Температура воздуха днем составит +15…+20, в ночные часы термометры покажут +13…+18. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.
В воскресенье, 30 июня, на юге региона погода существенно не изменится — ожидаются дожди, местами сильные, ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух погреется до +16…+21, в темное время суток максимальная температура воздуха составит +9…+14.
Праздничное утро субботы в Тюмени начнется с ливней. Синоптики обещают выпадение более 24 мм осадков, еще более 20 мм выпадет в ночь с 28 на 29 июня. Днем возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит +14…+15.
В последний день июня, в воскресенье, в областной столице ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди, ветер до 10-11 м/с. Днем воздух прогреется до +16….+19, в вечерние часы столбики термометров покажут +11…+12.
В понедельник, 1 июля, в Тюмени из-за туч наконец выглянет солнце и потеплеет до +22…+24. Осадки в этот день маловероятны.