Готовьте резиновые сапоги: в Тюмени выпадет месячная норма осадков

В воскресенье, 30 июня, на юге региона погода существенно не изменится — ожидаются дожди, местами сильные, ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух погреется до +16…+21, в темное время суток максимальная температура воздуха составит +9…+14.