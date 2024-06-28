nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Тюмень накроют дожди в выходные

Готовьте резиновые сапоги: в Тюмени выпадет месячная норма осадков

28 июня 2024, 07:43
Фото: 1MI

Тюмень накроют дожди в выходные

По прогнозам метеорологов, осадки ожидаются на протяжении ближайших двух дней. В субботу на юге Тюменской области вероятны грозы, метами град и ливни.

Температура воздуха днем составит +15…+20, в ночные часы термометры покажут +13…+18. Скорость ветра составит 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье, 30 июня, на юге региона погода существенно не изменится — ожидаются дожди, местами сильные, ветер с порывами до 15-20 м/с. Днем воздух погреется до +16…+21, в темное время суток максимальная температура воздуха составит +9…+14.

Праздничное утро субботы в Тюмени начнется с ливней. Синоптики обещают выпадение более 24 мм осадков, еще более 20 мм выпадет в ночь с 28 на 29 июня. Днем возможен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит +14…+15.

Фото: gismeteo

В последний день июня, в воскресенье, в областной столице ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди, ветер до 10-11 м/с. Днем воздух прогреется до +16….+19, в вечерние часы столбики термометров покажут +11…+12.

В понедельник, 1 июля, в Тюмени из-за туч наконец выглянет солнце и потеплеет до +22…+24. Осадки в этот день маловероятны.

Читайте также:
Движение на мосту Стрела в Тюмени парализовано. Что случилось?Коммунальные услуги подорожают в Тюмени с 1 июля. На сколько?Лето довело: продажи бассейнов в Тюмени выросли в три раза
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Дожди
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00