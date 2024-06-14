Новые платные парковки появятся в Тюмени. Список улиц

В перечень вошли парковки на Максима Горького, Орджоникидзе, Свердлова, Комсомольской, Осипенко, Ленина, Перекопской, Красина, Герцена и 25 лет Октября. Также в список внесена подземная парковка на площади 400-летия Тюмени. К переводу на платный режим ее готовили с января.