Новые платные парковки появятся в Тюмени. Список улиц

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
Modified Сегодня, 02:42
Updated Сегодня, 02:42
Администрация Тюмени планирует сделать платными парковки на десяти улицах города. Об этом сообщили в городской мэрии РБК Тюмень.
В перечень вошли парковки на Максима Горького, Орджоникидзе, Свердлова, Комсомольской, Осипенко, Ленина, Перекопской, Красина, Герцена и 25 лет Октября. Также в список внесена подземная парковка на площади 400-летия Тюмени. К переводу на платный режим ее готовили с января.
На данный момент постановление находится на рассмотрении. Когда парковки будут переведены на платный режим — не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожает стоимость платных парковок. Цены будут увеличены до 20-50 рублей за час.