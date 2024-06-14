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В Тюмени появятся новые платные парковки

Новые платные парковки появятся в Тюмени. Список улиц

14 июня 2024, 02:40
Фото: 1MI

В Тюмени появятся новые платные парковки

Власти планируют сделать платными парковки на десяти улицах города. Постановление находится на рассмотрении.

Администрация Тюмени планирует сделать платными парковки на десяти улицах города. Об этом сообщили в городской мэрии РБК Тюмень.

В перечень вошли парковки на Максима Горького, Орджоникидзе, Свердлова, Комсомольской, Осипенко, Ленина, Перекопской, Красина, Герцена и 25 лет Октября. Также в список внесена подземная парковка на площади 400-летия Тюмени. К переводу на платный режим ее готовили с января.

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На данный момент постановление находится на рассмотрении. Когда парковки будут переведены на платный режим — не сообщается.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подорожает стоимость платных парковок. Цены будут увеличены до 20-50 рублей за час.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Парковки#Платные парковки#Постановление
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