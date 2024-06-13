Тюменец упал в обморок, выходя из маршрутки

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Цветной бульвар». Пострадавшего окружили неравнодушное жители, которые вызвали скорую помощь.
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, медики прибыли на вызов уже через минуту. Пациента доставили в областную больницу №2.
Известно, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности о причинах его самочувствия не уточняются.
Ране «Наш город» писал о десяти способах спастись от жары в Тюмени.