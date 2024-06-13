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Updated Сегодня, 12:16

Тюменец упал в обморок, выходя из маршрутки

Тюменец упал в обморок, выходя из маршрутки

13 июня 2024, 12:14
Фото: pinterest.com
Житель Тюмени потерял сознание, выходя из автобуса на остановке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Цветной бульвар». Пострадавшего окружили неравнодушное жители, которые вызвали скорую помощь.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, медики прибыли на вызов уже через минуту. Пациента доставили в областную больницу №2.

Известно, что мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности о причинах его самочувствия не уточняются.

Ране «Наш город» писал о десяти способах спастись от жары в Тюмени.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здравоохранение
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