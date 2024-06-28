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Updated Сегодня, 11:43

Самолет Utair до Тюмени экстренно посадили в Челябинске из-за отсутствия топлива

Экстренная ситуация: самолету Utair не хватило топлива дотянуть до Тюмени

28 июня 2024, 11:41
Фото: 1MI

Самолет Utair до Тюмени экстренно посадили в Челябинске из-за отсутствия топлива

Борт авиакомпании Utair вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту «Баландино» в Челябинске. Он направлялся в Тюмень, но не смог долететь из-за малого запаса топлива.

Борт Utair, направляющийся в Тюмень, мог разбиться из-за недостатка топлива. Судно совершило экстренную посадку в аэропорту Челябинска.

Самолет UTA453 направлялся из аэропорта «Внуково» (Москва) в «Рощино» (Тюмень), однако не смог завершить полет. В 00:27 судно благополучно посадили в «Баландино» (Челябинск).

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После посадки специалисты проверили, сколько всего топлива осталось в баке. Оказалось, что борт смог бы пролететь еще всего 10 минут.

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#Екатерина Саврухина#Происшествия#Тюмень#Рощино#Авиация#Топливо#Utair
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