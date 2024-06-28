Экстренная ситуация: самолету Utair не хватило топлива дотянуть до Тюмени

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Борт Utair, направляющийся в Тюмень, мог разбиться из-за недостатка топлива. Судно совершило экстренную посадку в аэропорту Челябинска.
Самолет UTA453 направлялся из аэропорта «Внуково» (Москва) в «Рощино» (Тюмень), однако не смог завершить полет. В 00:27 судно благополучно посадили в «Баландино» (Челябинск).
После посадки специалисты проверили, сколько всего топлива осталось в баке. Оказалось, что борт смог бы пролететь еще всего 10 минут.