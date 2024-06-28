nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В трех популярных тюменских ресторанах посетителей кормили опасным мясом

В трех популярных тюменских ресторанах посетителей кормили опасным мясом

28 июня 2024, 03:54
Фото: 1MI
Нарушения были выявлены в ходе проверки. Где заведения закупали мясо — неизвестно.

В Тюмени три заведения готовили блюда из опасного мяса. Это выяснили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в ходе проверки, проведенной в июне.

Они установили, что «ШаурмаMIX», «Едатека.РФ» и «Садж» закупали мясо, на которое отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы. Такая продукция может представлять угрозу здоровью людей.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Узнать подробнее

Владельцам заведений объявлены предостережения. Информация о нарушениях передана в региональное Управление Роспотребнадзора.

Также в июне были выявлены нарушения в Hot Doner и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо». Они тоже закупали мясо без документов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появятся два новых ресторана. Один из них может открыться уже в следующем году.

Читайте также:
Для чиновников будут варить борщи и готовить котлеты за миллион рублейНа День города в Тобольске перекроют центральные улицы. КАРТАЗагородные дома в Тюменской области подорожали за 5 лет на 65%
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Продукты#Проверки#Ресторан#Общепит
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Два новых ресторана откроют в Тюмени
Вчера, 05:02
Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей
Вчера, 08:26
Понаехали из Тюмени: где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом?
Вчера, 11:25
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Вчера, 08:29