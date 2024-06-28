В трех популярных тюменских ресторанах посетителей кормили опасным мясом

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
В Тюмени три заведения готовили блюда из опасного мяса. Это выяснили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в ходе проверки, проведенной в июне.
Они установили, что «ШаурмаMIX», «Едатека.РФ» и «Садж» закупали мясо, на которое отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы. Такая продукция может представлять угрозу здоровью людей.
Владельцам заведений объявлены предостережения. Информация о нарушениях передана в региональное Управление Роспотребнадзора.
Также в июне были выявлены нарушения в Hot Doner и «Асса-Асса, любовь, огонь и мясо». Они тоже закупали мясо без документов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появятся два новых ресторана. Один из них может открыться уже в следующем году.