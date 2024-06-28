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Updated Сегодня, 03:23

Из-за празднования Дня города в Тобольске перекроют центральные улицы

На День города в Тобольске перекроют центральные улицы. КАРТА

28 июня 2024, 03:21
Фото: 1MI

Из-за празднования Дня города в Тобольске перекроют центральные улицы

Проезд будет перекрыт на несколько часов. Ограничения коснутся и парковки в центре города.

29 июня в Тобольске будут праздновать День города. В связи с этим, в центре будут перекрыты некоторые улицы, предупредили в городской администрации.

Так, с 13:00 до 16:30 будет ограничено движение на участке улицы Ремезова (от Доронина до Свердловского переулка). На Доронина (от Ремезова до Октябрьской) и на Октябрьской (от Доронина до Никольского взвоза) организуют двустороннее движение.

Фото: Администрация Тобольска

Также будет закрыта парковка у «Дома мастеров» на Октябрьской, там пройдет выставка автомобилей. Горожан просят заранее освободить пространство от своего транспорта.

Фото: Администрация Тобольска

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени перекроют улицу Газовиков. Движение там будет ограничено до середины сентября.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюменская область#Тобольск#Ограничения#Парковки#Праздники#Карта#День города#Ограничение движения
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