На День города в Тобольске перекроют центральные улицы. КАРТА

Так, с 13:00 до 16:30 будет ограничено движение на участке улицы Ремезова (от Доронина до Свердловского переулка). На Доронина (от Ремезова до Октябрьской) и на Октябрьской (от Доронина до Никольского взвоза) организуют двустороннее движение.